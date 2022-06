Con campaña solidaria, la provincia promueve la donación voluntaria de sangre

Institucionales Fundación IAPSER realizó una colecta externa de sangre en Plaza Mansilla

La actividad se concretó en el Día Mundial del Donante de Sangre y contó con la presencia de la ministra de Salud, Sonia Velázquez, la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila, el titular de Iapser Seguros, Tomás Proske, y la coordinadora del Programa Provincial de Hemoterapia, Lucrecia Etcheverry.Esta actividad está contemplada bajo el Proyecto "Donar Sangre Nos Une", que se lleva adelante junto al Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), la Fundación IAPSER y el Centro Universitario Adventista Paraná (CUAPAR). Asimismo se contó con la presencia del equipo de Expo salud y el grupo Star Wars, que acompañó con sus diversos personajes.En ese marco, valoraron que la actividad tuvo una importante concurrencia y agradecieron a entidades e instituciones que apoyan la iniciativa. Además de los organismos públicos que llevan adelante la iniciativa también se contó en esta ocasión con el apoyo solidario, sin fines de lucro, de un grupo de voluntarios autoconvocados que personifican a actores de series de ciencia ficción, y de integrantes del Centro Universitario Adventista.“Estoy muy contenta porque es un trabajo articulado que venimos llevando adelante desde hace muchísimo tiempo, incluso antes de que estuviera conformada la Fundación. Este año tratamos de darle más visibilidad a través del colectivo que va a diferentes lugares de la provincia. También quiero agradecer y remarcar la solidaridad de la gente en todos los pueblos de nuestra provincia, donando sangre. Ser solidarios es lo más importante que remarca este tipo de acciones”, expresó Mariel Ávila.También destacó su satisfacción de apoyar estas iniciativas desde la Fundación y de todo el gobierno provincial “que está haciendo hincapié en esta actividad hoy en el Día del Donante de Sangre que es tan importante para la salud y para todos los habitantes de la provincia”, agregó.Comentó que desde la Fundación se coordina los destinos del colectivo itinerante, equipado especialmente para esta actividad, y las acciones con otras áreas del gobierno. “La idea es generar el año próximo un plan de concientización en las escuelas porque es muy importante que desde niños se vea esta acción de solidaridad y de compromiso con lo que es la donación de sangre”, indicó la titular de la Fundación.Consultada sobre la respuesta de la gente en esta iniciativa, respondió: "Estamos gratamente sorprendidos. A partir de la pandemia hubo una disminución importante de la donación de sangre y a partir de estas acciones en conjunto se nota que ese espíritu está presente en nuestra sociedad y hoy se nota en la plaza Mansilla el trabajo articulado entre la Fundación, los gobiernos provincial y municipal, y de todos los estamentos de Salud que están a la altura de las circunstancias para poder dar este tiempo tan necesario para la salud de todos los entrerrianos”, completó Ávila.En tanto, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, destacó: “Donar sangre cobra un significado muy importante todos los días porque siempre decimos que es donar vida y tiene un significado muy valioso porque habla de la solidaridad y las trascendencia del acto humano”.“En esta etapa que transitamos, en la que vamos saliendo de la Pandemia, porque se debe tener en cuenta que fueron dos años en los que estuvo retraída esta actividad, es importante destacar la presencia de los equipos que están tratando de poder recuperar este valioso elemento humano”, agregó la titular de la cartera sanitaria.Por su parte, Tomás Proske resaltó el trabajo en forma articulada que se realiza desde Iapser Seguros, con el Ministerio de Salud, Educación y el Iafas “que participan de esta jornada y de la recorrida solidaria para la donación de sangre”.Asimismo, la coordinadora del Programa Provincial de Hemoterapia, Lucrecia Etcheverry, señaló: “Creo que nos estamos recuperando, estamos pudiendo llegar a ciudades en las que hace tiempo no se hacían colectas y la respuesta de la gente es espectacular, con estas actividades se suman mucho más. Hoy conmemoramos este día con una jornada con mucha afluencia de gente y con la colaboración de instituciones amigas.”Cada 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre. El lema de este año propuesto por la ONU fue "Donar sangre es un acto de Solidaridad. Sumate al esfuerzo y salvá vidas". El día corresponde al nacimiento de Karl Landsteiner, en 1868, un médico patólogo e inmunólogo estadounidense que descubrió los grupos sanguíneos y estableció su clasificación.El cronograma continúa para el mes de junio el 23 en la escuela Zuloaga de San Benito y el 30 en la Facultad de Humanidades UADER. En tanto que en julio está previsto para el 21 en la Iglesia de Jesucristo de los últimos días ubicada en calle Montiel al 1400; el 27 en Colonia Avellaneda organizada por el Municipio y el 28 de julio en el aeropuerto de Paraná.En caso de tener la iniciativa de realizar este acto solidario se debe tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no haber donado en los últimos tres meses, gozar de buena salud y no es necesario estar en ayuno para donar pero sí el evitar el consumo de lácteos antes de realizar la extracción.Por otro lado, se sugiere a las personas con tatuajes permanentes en la piel y que hayan tenido intervenciones quirúrgicas, que esperen un año para concretar la acción.