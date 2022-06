Transporte: Fatap advierte que prestadoras no recibieron los recursos prometidos

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros emitió este lunes un comunicado dirigido a autoridades nacionales, provinciales y municipales en el que advierte que aún no cuenta con el financiamiento definido para hacerle frente al total de los compromisos salariales inmediatos.



La situación del transporte público de pasajeros, sobre todo en el interior del país, continúa atravesando una grave crisis. Es que según advirtieron desde la Fatap, las prestadoras aún no recibieron los recursos comprometidos en el marco de los Fondos Compensadores.



En ese marco, anticiparon que aunque las empresas reciban las partidas asignadas hasta el mes de junio en concepto de subsidios, continuarán teniendo un déficit de más de 6 mil millones de pesos para hacerle frente al pago de los salarios de los trabajadores del mes en curso.



A esto se suma que tampoco saben cuándo se dictará la norma necesaria para completar la distribución del resto de las partidas que permitan completar los 46 mil millones de pesos comprometidos por el Ministerio de Transporte de la Nación para el año 2022.

Fatap expuso que también se encuentran pendientes de transferir a las operadoras del Interior 6.032 millones de pesos en concepto de partidas asignadas por los Fondos Compensadores, y que existen jurisdicciones del interior a las que no se les han transferido la totalidad de los fondos correspondientes a partidas del año 2021.



Ante esta grave situación, informaron que “en estas condiciones, el sector no podrá hacer frente a los compromisos y gastos necesarios para garantizar la continuidad de los servicios, en especial los referidos a gastos operativos y salariales, que representan el 85% de los costos”.



“Abrigamos la esperanza de que el trabajo conjunto y responsable que se disponen a desarrollar derive en la adopción de medidas y la elaboración de los instrumentos necesarios para generar un marco de equidad que permita a los ciudadanos del interior del país gozar de un servicio público esencial cuya continuidad y regularidad corre serio riesgo de ser irremediablemente afectada”, indicaron desde la Federación. (APF)