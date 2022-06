Cancillería presentó muestra de documentos históricos sobre Malvinas

En el marco de la "Agenda Malvinas 40 años", el canciller Santiago Cafiero y el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, presentaron hoy una selección de documentos históricos del siglo XIX, con el objeto de contribuir a un mejor conocimiento de la historia del reclamo argentino por la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía de las islas.







"Activar la memoria implica divulgar cuál es nuestra historia, lo que implica tener herramientas para el presente" dijo el Canciller, y agregó: "Entender toda la historia no es solamente una cuestión historiográfica, sino que nos da la posibilidad de revalorizar aún más los argumentos que tenemos para defender y reafirmar nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas".







"Esta muestra va en esa dirección, porque entender esa etapa del siglo XIX donde se inicia el fundamento principal de nuestra afirmación sobre la soberanía argentina en las islas es contar nuestra historia", señaló Cafiero y destacó que "esta no es una historia que empezó y terminó en un conflicto bélico hace 40 años, sino que esto lleva ya 189 años. A nosotros nos asiste la razón y ahí es cuando contamos la historia completa con los elementos que se expresan en esta muestra".







"Nuestra herramienta es la diplomacia, la palabra y el convencimiento. Las grandes mayorías comprenden y valoran la tarea diplomática que se ha hecho en nuestro país durante tantos años para recuperar la soberanía de las Islas Malvinas", agregó Cafiero.







La muestra, disponible para aquellas personas que realicen la visita guiada por el Palacio San Martín y se extiende hasta el 16 de junio próximo, refiere a material conservado en el Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y permite reafirmar la justicia del reclamo argentino, poniendo en valor la importancia de nuestro archivo cumpliendo con su triple función social: ser garante de derechos, aportar a la consolidación de la memoria institucional y constituir una fuente de investigación para transmitir el conocimiento de nuestra historia al conjunto de la ciudadanía.







Por su parte, Carmona destacó el trabajo de la Dirección de Asuntos Culturales y del Archivo de la Cancillería, como así también la labor realizada por el Consejo Consultivo del Atlántico Sur (CASUR) para llevar a cabo la muestra. "Estamos poniendo en valor nuestra historia, la de nuestra política exterior, los esfuerzos de nuestros diplomáticos y el trabajo minucioso y profesional que el personal de la Cancillería lleva adelante para preservar estos archivos fundamentales", expresó el funcionario.







"El archivo de la Cancillería es muy valioso. Destacamos la importancia que tiene y que la actual gestión bajo la conducción del canciller Cafiero le está dando. Y por otra parte, el archivo de CASUR es de enorme valor, que ha permanecido por largos años con carácter de confidencial respondiendo a las necesidad de una etapa, y nos parece fundamental que a partir de una minuciosa mirada podamos ir poniéndolo a disposición de los investigadores", explicó Carmona.







En este contexto, la muestra se encuentra dividida en tres secciones temáticas: en primera instancia la cuestión de la administración argentina sobre las islas Malvinas, que echa luz acerca del ejercicio efectivo de la soberanía por parte de las autoridades de Buenos Aires como herederas de los derechos previamente detentados por la monarquía española. El segundo bloque está atravesado por las agresiones extranjeras: el ataque estadounidense y la posterior usurpación británica de las Islas en 1833. Y, finalmente, la tercera parte está dirigida a mostrar las firmes e ininterrumpidas gestiones diplomáticas argentinas en defensa de nuestros derechos soberanos realizados durante el siglo XIX.







A lo largo de este recorrido se pone a disposición una parte destacada del acervo documental que nuestro archivo se encarga de conservar y custodiar, con la intención de que sirva para la difusión y visibilización, tanto en el ámbito nacional como internacional de los derechos soberanos argentinos respecto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, como así también de la persistencia de una disputa de soberanía –reconocida por las Naciones Unidas– aún hoy no resuelta.







Esta selección de documentos y sus transcripciones tiene como objetivo ser el puntapié inicial para su exhibición en las representaciones argentinas en el exterior, así como la producción de material didáctico en un formato online que unifique el patrimonio documental que da cuenta del incesante reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.