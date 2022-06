Anunciaron un aumento salarial para investigadores del CONICET

El presidente Alberto Fernández, junto a los ministros Daniel Filmus (Ciencia, Tecnología e Innovación) y Martín Guzmán (Economia), y la titular del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Ana María Franchi, anunció este mediodía en Casa Rosada un incremento salarial del 10 por ciento para becarios, becarias, investigadores, investigadoras, técnicos, técnicas y profesionales de apoyo del CONICET a partir del 1 de agosto.



"Esta es una decisión que ha tomado el Presidente y que ha acompañado el ministro de Economía en la convicción de que la ciencia y la tecnología son fundamentales para la recuperación del país. Lo más importante que tenemos es el talento de las y los investigadores", dijo el ministro Daniel Filmus.



El titular de la cartera científica aseguró que por eso es necesario "tener una ciencia y una tecnología para avanzar en la transformación del proceso productivo, no solo para el mercado interno sino para aumentar las exportaciones en el ámbito de la economía del conocimiento, y afianzar el papel de la ciencia en la defensa de una Argentina soberana que pueda tomar sus propias decisiones".



La medida impactará en los 15.000 integrantes de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CIC) y de la Carrera del Profesional y Técnico de Apoyo (CPA) y en más de 12.000 becarios y becarias doctorales y postdoctorales del Consejo.



El anuncio de jerarquización se suma al acuerdo paritario para el sector que implica un incremento salarial del 60 por ciento en cinco tramos hasta marzo de 2023.



Se trata de la tercera de cuatro jerarquizaciones que están planteadas desde la Presidencia de la Nación, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.



Previamente, el Gobierno nacional había otorgado un 10 por ciento en noviembre de 2021 y otro 10 por ciento en abril pasado.



"Esta jerarquización es otro paso más en esa dirección y sabemos que el próximo año esta cuarta etapa va a terminar de completar esos objetivos", remarcó Filmus.



La presidenta del Consejo, Ana María Franchi, explicó: "Para nosotros el CONICET es muy importante porque financia las carreras y las becas, y ese es su mayor valor", al tiempo que añadió: "La pérdida salarial tan importante" que se dio en el organismo "durante el gobierno anterior hizo que muchos no continuaran o decidieran no empezar una carrera científica".



Esta medida busca recuperar los ingresos de quienes destinan su vida a la investigación científica, luego de que durante el gobierno anterior (2015-2019) los montos reales de los salarios de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CIC) y los estipendios de las becas del CONICET cayeran un 36 por ciento.



Con esta nueva jerarquización, en agosto, los estipendios de los becarios habrán recuperado en términos reales, desde diciembre de 2019, un 29,1 por ciento y los sueldos de los Técnicos e Investigadores del CONICET un 17,5 por ciento.