Licitaron obras que darán previsibilidad e independencia energética a Entre Ríos

El gobernador Gustavo Bordet abrió los sobres de la licitación para obras eléctricas en las estaciones transformadoras Gran Paraná y Paraná Norte que beneficiarán el servicio domiciliario y productivo de Paraná y la zona de influencia. “Es una obra clave que nos dará independencia sin tener que depender de Santa Fe”, dijo Bordet.Se trata de la Licitación Pública N° 01/2022 que prevé la culminación de la construcción, provisión y montaje de Líneas de 132 kV, desde estación transformadora de 500 kV Gran Paraná; y la ampliación de la estación transformadora de 32, 33 y 13,2 kV Paraná Norte. En estos trabajos se invertirán aproximadamente 87 millones de pesos.“Es un obra muy importante para la provincia porque nos dará la previsibilidad energética en todo el tendido eléctrico, abastecimiento e independencia para el futuro en Entre Ríos sin tener que depender de Santa Fe que muchas veces nos genera inconvenientes y problemas”, dijo el gobernador.Y agregó: “Es una obra clave para la gestión. La energía hoy es lo que mueve la industria, los sistemas productivos de Entre Ríos, además de lo que brinda en cada hogar con la calidad de vida que necesitan los vecinos”.Recordó luego que era una de las premisas contar con una amplia cobertura en red, evitar cortes e interrupciones en el servicio y tener previsibilidad, y dijo que “para ello se hacen esfuerzos realmente muy importantes de la empresa provincial para tener nuestras cuentas saneadas y realizar inversiones como éstas y otras que se están llevando adelante en un marco donde hay una gran asimetría”.En ese sentido, dijo que cada provincia tiene su propia empresa que obliga a tener un cuadro tarifario para equilibrar las cuentas y los números”, y aseguró que “no es equitativo con lo que ocurre en AMBA porque la Nación se hace cargo de la concesión y la tarifa es diferente por los subsidios que recibe".A esto, agregó: "Desde el punto de vista de la distribución federal que tienen que tener los ingresos se genera una gran asimetría. Lo que estamos reclamando varios gobernadores es que se corrijan, y esto pasa también con el transporte de pasajeros porque un boleto en Paraná sale más que el doble que en capital federal. Acá se recibe muchísimo menos de lo que se debiera recibir, al igual que en otros cuestiones", insistió.En ese aspecto, reiteró que "en materia energética es un esfuerzo muy grande el que realizamos las provincias para hacer inversiones y dar un servicio como lo estamos haciendo en Entre Ríos. Estas cosas las seguiremos reclamando. Lo hicimos antes a un gobierno que no era de nuestro signo político, y lo reclamamos ahora con un gobierno que es de nuestro signo político porque estamos para defender los intereses de esta provincia".A modo de cierre, Bordet reiteró "el reconocimiento a todos por la tarea realizada en el lugar que a cada uno le toca para mejorar un servicio tan importante como el abastecimiento eléctrico en toda la provincia que es lo que mueve nuestra industria, economía regionales y lo que le da a cada hogar, inclusive en las zonas más alejadas de la provincia, la sustentabilidad de poder contar con un muy buen servicio en todo el territorio".Por su parte, el presidente de Enersa, Ramiro Caminos, señaló que "es una obra muy importante para nosotros porque es la culminación de la construcción y montaje de dos líneas de 132 KV que van de la estación transformadora Gran Paraná, ubicada en El Brete, hacia la estación transformadora norte, ubicada en calle Don Bosco y Blas Parera."Esto va a dar a la ciudad de Paraná y alrededores mayor eficiencia eléctrica y también nos permite una interconexión y una independencia con Santa Fe", subrayó y precisó que "el plazo de obra son 180 días" y la inversión se acerca a los 87 millones de pesos.A su turno, el intendente de Paraná, Adán Bahl, sostuvo que “con estas dos nuevas líneas Paraná consolida su independencia energética. Enersa es un gran aliado en nuestro proyecto de Paraná productiva. En el Parque Industrial ya concretamos una obra muy importante que incluye iluminación, video vigilancia y conectividad a internet. Eso baja considerablemente los costos de las empresas en seguridad; ahorros que se destinan a seguir creciendo y a generar nuevos puestos de trabajo para los paranaenses. Quiero agradecerle al gobernador por priorizar este tipo de inversiones. Trabajando juntos, estamos construyendo una Ciudad Capital con oportunidades para todos”.Con la culminación de la construcción, provisión y montaje de Líneas de 132 kV, desde ET 500 kV Gran Paraná a ET 132 kV, se aprovechará el ciento por ciento de la ampliación de la capacidad de transporte generada a través de la Estación Transformadora en 500 kV Gran Paraná. Además, dará más confiabilidad al servicio de distribución de energía eléctrica para la ciudad de Paraná y zonas de influencia. De ese modo, la interconexión interprovincial garantizará el suministro a las familias en sus hogares y acompañará el crecimiento productivo en toda su área de influencia.A esto se le sumó oportunamente las obras de comunicaciones en las estaciones transformadora Paraná Este y Crespo en el marco de la LPI N° 1/13 BID 1914/OC-AR".Se trata de la última etapa del proyecto “Estación Transformadora en 500 kV Gran Paraná”, y consiste en la construcción de dos líneas en 132 kV de 9 kilómetros que salen desde dicha planta (emplazada en la zona de El Brete) hasta la Estación Transformadora “Paraná Norte” (ubicada en la intersección de las calles Don Bosco y Blas Parera), cuya finalidad es abastecer de energía eléctrica a la capital provincial y zonas de influencia.Asimismo, será una infraestructura eléctrica de respaldo para la vecina ciudad de Santa Fe en caso de que se las necesite como fuente de alimentación alternativa.Una vez que dichas líneas queden vinculadas con la Estación Transformadora “Paraná Norte”, la provincia de Entre Ríos podrá tramitar la liquidación del canon de 5 millones de dólares anuales para el repago de la inversión original realizada, por un plazo de 20 años.Por último, con el tendido de estas líneas, se finaliza el proyecto completo de la ET en 500 kV Gran Paraná en el que se invirtieron aproximadamente 100 millones de dólares.