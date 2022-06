En el marco de los 152 años de la creación de la Escuela Normal de Paraná, dirigentes políticos, periodistas y funcionarios participaron de una jornada cuyo objetivo fue “discutir sobre el presente y el futuro de la educación argentina porque es de suma importancia para planificar el futuro de nuestra ciudad y nuestra provincia”, argumentó ael ex concejal de Paraná, Emanuel Gainza."La escuela abierta es el primer paso", fue la temática II Congreso Nacional de La Generación Argentina sobre Educación que se desarrolló este sábado en el hotel Howard Johnson de Paraná.“Pasamos por una pandemia que dejó muchos chicos que perdieron su escolaridad y la adaptación de los contenidos de esos años, y lamentablemente la política no siempre pone en agenda con la importancia que debe tener la educación pública”, apuntó el dirigente de Juntos por el Cambio en la capital entrerriana. Fue esa línea de hizo hincapié en la importancia de delinear “propuestas concretas que buscan mejorar la calidad educativa para que los chicos puedan aprender a prepararse para el mundo del trabajo y que no se vayan de Paraná por falta de oportunidades”. Para Gainza, “hay que poner a la educación en el debate político”.Por su parte, el jefe de gabinete del ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Manuel Vidal, agregó: “En Argentina no podemos tener resultados diferentes si siempre hacemos las mismas cosas y la política necesita renovación”.El invitado a la jornada, destacó que proyectan “plantear alternativas para resolver los problemas de la educación en Argentina, aunque sea difícil” y mencionó en el caso de la Ciudad de Buenos Aires donde el gobierno atravesó una polémica por la regulación del lenguaje inclusivo. “Pero también reformamos el estatuto del docente, cuya ley hacía 60 años no se renovaba, para modificar los incentivos que tiene un docente a lo largo de su carrera profesional”, argumentó. “Con juventud, ganas y profesionalismo, planificación y trabajo, podemos mejorar”, remarcó.