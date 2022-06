Bordet ratificó decisión de avanzar con el dragado a los 34 pies en río Uruguay

Hito

Lo hizo en el marco de la reunión de Consejo Ejecutivo Ampliado del Comité de Hidrovía para la Cuenca del Río Uruguay.El gobernador Gustavo Bordet participó este sábado en Concepción del Uruguay, de la reunión del Consejo del Ejecutivo Ampliado del Comité de Hidrovía para la Cuenca del Río Uruguay, donde se presentó el proyecto de dragado del río Uruguay a 34 pies, “el hecho de poder tener un dragado en el futuro a 34 pies, asegura sacar cargas completas desde nuestros puertos, porque nosotros hoy cargamos la mitad en Concepción del Uruguay y completamos la otra mitad en el puerto de Ibicuy que tiene un calado natural de 34 pies", resaltó.En ese marco, dijo que “la producción de nuestra zona, avícola, forestal, y de arroz sale del puerto más cercano que tenemos que es el de Concepción del Uruguay, el 70 por ciento de toda la producción avícola de toda la provincia está concentrada en un radio de 100 kilómetros del puerto de Uruguay por ejemplo”.Entonces, “d para las empresas navieras y ahí es mucho más sencillo conseguir una logística que pueda sacar directamente a los destinos de ultramar en más de 60 países que es hacia donde va la exportación de la provincia de Entre Ríos".Afirmó que sucede lo mismo con los puertos de Fray Bentos y de Paysandú, por lo que “para nosotros como provincia es fundamental seguir trabajando con este proyecto para poder lograr los 34 pies de dragado”.“No tengo dudas que, por la experiencia de haber transitado todos estos años, el hecho de haber generado una masa crítica que posibilitó algo que parecía muy difícil que era realizar el dragado, soy optimista que con este empuje que caracteriza este Comité de Cuenca, con la ampliación que ha tenido y la integración que ha ido sumando, los objetivos van a llegar y vamos a poder logar los 34 pies", afirmó.El mandatario, destacó el trabajo del titular de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de Nación, el entrerriano Leonardo Cabrera, y dijo que "tenemos una estructura para poder avanzar y la decisión política de nuestro gobierno de la provincia de Entre Ríos, es acompañar plenamente a este Comité de Cuencas para lograr efectivamente el dragado del río a 34 pies".Por eso “, es mucho más amplio el Comité de Cuenca, es la navegabilidad, el ambiente, la integración de los pueblos y esto que hemos logrado construir independientemente de los gobiernos que pasan, y que cambian de un lado y del otro, ha permanecido y va a permanecer y ese el principal capital político que tiene”.En esta oportunidad, “ratifico la decisión de política de nuestro gobierno de avanzar con el dragado a los 34 pies en el río, trabajar en conjunto con las gestiones entre ambas Cancillerías y gobiernos, y poder lograr proyectos que son importantes”.También mencionó el proyecto del aeropuerto binacional de Concordia, "es un proyecto que se pudo hacer porque hubo un apoyo del gobierno de Uruguay para conseguir los fondos que eran extra cupo país para el BID, sino no se hubiese podido haber hecho", resaltó.“Son proyectos que tienen una visión estratégica integrada, tanto de Argentina como de Uruguay, y hay que seguir trabajando fuertemente en ver cómo generamos condiciones para la navegabilidad aguas arriba de la represa de Salto Grande”, sostuvo.“Bienvenidas sean todas estas posibilidades porque nos abren la puerta no solo desde lo que significa comercialmente para nuestros países la posibilidad de tener una estructura competitiva en costos al utilizar la vía fluvial, y luego marítima, sino también lo que hace a la integración real y efectiva de nuestras ciudades, pueblo y nuestra gente. Ese es el principal objetivo que tiene este Comité y en eso seguiremos trabajando en el lugar que nos toque en el futuro, pero siempre con ese objetivo claro".El gobernador recordó la creación del Comité de Hidrovía para la Cuenca del Río Uruguay fue un "que tenía paralizadas las relaciones bilaterales, que son históricas" porque "tienen que ver con las personas de carne y hueso de todos los días que interactúan de un lado y del otro de nuestros países".Valoró "la historia común y pasado común" con el vecino país, "sin lugar a dudas fundacionalmente hemos tenido una misma matriz de país y las divisiones son más administrativas que políticas". Por eso, "en ese momento que había varias necesidades de integración, pero una era la que sobresalía y hacía mucho tiempo veníamos relegando y era la de poder reactivar la navegación en el río Uruguay entender qué era lo prioritario"."Teníamos que contribuir para que se habilite Concepción del Uruguay porque era la posibilidad de tener un puerto a 100 kilómetros y esto era una gran ventaja competitiva", resaltó."Ponernos de acuerdo fue algo sumamente valioso, algo que disparó después una cantidad de demandas contenidas que existían y se creó un ámbito muy propicio para poder abarcar una temática muy variada que con el paso de los años fue dando sus frutos, el más importante fue haber conseguido el dragado a 23 pies que permitió volver a habilitar los puertos de Concepción del Uruguay, Paysandú y por supuesto, Fray Bentos", mencionó.Como gobernador "planteamos claramente como una política de Estado provincial el poder reactivar nuestros puertos en Entre Ríos y trabajamos para eso, nosotros en la provincia tenemos tres puestos con capacidad para operar con buques de ultramar, Diamante; Ibicuy y Concepción del Uruguay. Hoy tenemos los tres operativos, estamos dragando el puerto de Diamante para mejorar el tráfico fluvial y la verdad que el puerto de Concepción del Uruguay ha tenido un desarrollo importantísimo, de no tener ningún barco, pasar a tener más de 60 por año".Finalmente, en cuanto a las "asignaturas pendientes", mencionó que "venimos bregando para poder sacar la producción por contenedores desde Concepción del Uruguay".Por otra parte, el gobernador valoró "el hecho de haber podido desarrollar otras acciones sobre el río Uruguay", porque "aquí hubo una diferencia que existió por un conflicto que sucede a partir de reclamos ambientales, la verdad es que este Comité también trabajó mucho sobre cuestiones ambientales".Por ejemplo, “en este Comité se resolvió que teníamos que tener plantas de tratamiento de efluentes en las ciudades a la vera de los dos países, y lo estamos logrando. Sé que están trabajando en Uruguay en proyectos y de nuestra margen ya se empezó a trabajar en la ampliación de Gualeguaychú, está punto de adjudicarse la planta de tratamiento de efluentes en Concordia y paso seguido estamos ultimando los detalles para llamar a licitación en Concepción del Uruguay. Luego vendrán Colón y San José”, destacó.“Más allá también de esas cuestiones de ambiente, veo con mucha satisfacción que en los últimos dos años estamos pudiendo avanzar rápidamente en un proyecto de tener el primer parque binacional natural protegido den el río Uruguay, con el apoyo de una fundación filantrópica de Estados Unido que ha comprad las islas y las ha donde, estamos trabajando sobre eso”, contó.Por ello, afirmó que “se puede compatibilizar perfectamente lo que es ambiente con lo que es la navegación comercial del río”. Y agregó: “No son incompatibles, no es incompatible el hecho de que haya buques que transiten en un río que por otro lado está cuidado y protegido ambientalmente y se garantiza que todo el ecosistema pueda funcionar”.Participaron junto al gobernador, la vicegobernadora Laura Stratta; el subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de Nación, Leonardo Cabrera; el presidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay, José Lauritto; el secretario General de la Gobernación, Franco Ferrari; el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Ángel Giano; los ministros de Desarrollo Social, Marisa Paira; Producción, Juan José Bahillo; Planeamiento, Marcelo Richard; el intendente de Concepción del Uruguay; Martín Oliva; el intendente de Río Negro (Uruguay), Omar Lafluf Hebeich; la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; el titular del Ente Portuario de Entre Ríos, Carlos Schepens; el senador por el departamento Uruguay; Horacio Amavet; el titular del Iapv, Marcelo Bisogni; delegaciones de Uruguay y Brasil.Al hacer uso de la palabra, el intendente de Río Negro (ROU), Omar Lafluf, afirmó que "estar acá para mi es muy especial" y mencionó a algunos de los presentes, como Marcelo Bisogni, Carlos Schepens y Carlos Scelzi, a los que definió como "amigos porque fueron con los que en 2010 iniciamos este Comité. Aquí en este mismo lugar se hizo la primera reunión de los intendentes del Litoral, donde estábamos todos en pleno problema que teníamos de conflicto con Argentina (por la pastera). Fue muy importante".Luego expresó que "ahí arrancamos y entonces ver que hoy, después de 12 años estamos trabajando tan bien, es bueno. Y eso se da porque logramos hacer lo que siempre digo que es la unión de los pueblos. Nos unimos los pueblos, no los países solamente"."Los problemas que teníamos eran los mismos y son los mismos los que tenemos hoy. Entonces por eso lo que queremos es tratar de sellar el compromiso que tenemos todos de lograr el tema más importante que es el dragado del río Uruguay a 34 pies porque es imprescindible para el desarrollo de nuestras comunidades y de nuestro pueblo", subrayó y afirmó que "no tenemos otra opción más fuerte que el desarrollo portuario del litoral uruguayo y argentino".Finalmente, señaló que "todo este tiempo hemos estado realizando tareas, gestiones" e insistió en la necesidad del dragado del río Uruguay a 34 pies, como así también subsanar "la separación" que se dio por el conflicto desatado por Botnia.El objetivo del proyecto es dragar el río Uruguay a 34 pies. En cuanto a la proyección con el dragado a 34 pies, sumando los puertos de Paysandú-Concepción del Uruguay y Gray Bentos, se proyecta la carga anual de más de 13 toneladas y de más de 630 barcos.Con el proyecto se prevé el empleo directo e indirecto de un total de 5.570 personas; la incidencia económica por buque sería de 156.140 A 19.512 U$S; en tanto que la baja en los costos logísticos, de 1.300 millones de dólares. En lo referente a la reducción de la huella de carbono (emisión de dióxido de carbono), se estima en un 49,2 por ciento.La estrategia de los puertos del río Uruguay como referentes económicos: Que permita transitar buques de ultramar a carga completa; que permita ser competitivos a nivel internacional; que complemente otras alternativas logísticas; que permita una logística adecuada económicamente; que sea atrayente de cargas que hoy no salen por esta región; restablecer la igualdad de condiciones con otros puertos de ultramar.Los beneficios del proyecto están vinculados a la atracción de cargas de la región; ser una ruta logística confiable y consolidad; busca ser complementaria; estimular y desarrollar las cadenas de valor; se prevé además, un incremento de puestos de trabajo en sectores vulnerables. También, el puerto de Concepción del Uruguay, sería de referencia (Convertidos en Pizarra).