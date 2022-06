Stratta participó de la inauguración de la Feria de las Carreras de la UNER

La vicegobernadora Laura Stratta visitó este viernes la Feria de las Carreras itinerante “Viví la UNER” en la localidad de Oro Verde. Allí compartió un espacio de encuentro con estudiantes secundarios y egresados.



Luego, estuvo en el Centro de Innovación, Emprendimiento y Vinculación y en el Laboratorio dedicado al diseño y Desarrollo de Sistemas Embebidos.



Durante su jornada de trabajo, la vicegobernadora Laura Stratta visitó la Facultad de Ingenieria de Oro Verde de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), junto al secretario de Desarrollo Económico y Emprendedor, Pedro Gebhart, en el marco de la inauguración de la Feria de Carreras itinerante “Viví la UNER”. Allí, compartieron un encuentro con la vicerrectora de la UNER, Gabriela Andretich; el decano de la Facultad de Ingeniería, Diego Martín Campana; y la viceintendenta de Oro Verde, Marianela Komar. También participaron docentes, estudiantes y egresados universitarios.



“Para nosotros es muy importante estar hoy aquí ratificando primero la importancia que tiene la educación pública, la educación pública de calidad. La Universidad Nacional de Entre Ríos es un orgullo entrerriano y poder acercar a los estudiantes secundarios a las propuestas que tiene UNER, no solamente académicas sino en torno a todos los procesos que se dan en la vida y en el ámbito universitario, por eso debemos fomentar, alentar y acompañar”, resaltó la vicegobernadora.



Seguidamente, Stratta destacó que la feria sea itinerante, que pueda recorrer diferentes localidades para que “pueda llegar a todos los gurises y gurisas que en nuestra provincia quieren estudiar una carrera universitaria”. Y acotó: “Yo soy egresada de la UNER y tuve la posibilidad de estudiar en mi provincia y después volcar en mi provincia el conocimiento”.



Luego, la vicegobernadora recordó que “el Gobierno de Entre Ríos viene acompañando a graduados de la Facultad de Bioingeniería, que tienen proyectos y que los hemos apuntalado en torno a las políticas públicas que están vinculadas a las herramientas de microcrédito, pero también a las rondas de negocios en los espacios de feria, potenciando todo lo que estos emprendedores tienen para desarrollarse”, subrayó. Y continuó: “Nos parece importante destacar que estos emprendedores tienen una impronta social en su proyecto, con impacto social positivo, tienen sus proyectos y bueno, hoy estuvimos fortaleciendo este vínculo que venimos sosteniendo a través de todo este tiempo, para generar oportunidades en nuestra provincia, que todo el conocimiento que genera esta Universidad también pueda quedarse en nuestra provincia, qué pueda hacer esa salida laboral que tanto anhelan quienes estudian en nuestras facultades”.



En tal sentido, Stratta destacó la importancia de “potenciar el perfil emprendedor de los graduados, acompañarlos en ese proceso del perfil del emprendedor y también marcar la identidad que tiene para la economía entrerriana lo que ellos viene haciendo y forjando. Creo que no solamente hoy estamos aquí para acercar a los estudiantes secundarios a la carrera, sino ratificando un compromiso y un modo de perfilar los graduados para que puedan estar en nuestra provincia y volcar el conocimiento, en nuestro territorio”, dijo finalmente la vicegobernadora. Feria de las Carreras Por su parte, la vicerrectora de la UNER, Gabriela Andretich contó que este año las propuestas académicas recorrerán la provincia con la Feria de Carreras itinerante “Viví la UNER”. “La feria itinerante arranca hoy y se va a reiterar en distintas localidades de la provincia, fundamentalmente donde la UNER tiene sedes”, indicó tras explicar que los estudiantes de escuelas secundarias de la provincia, docentes y público en general, podrán disfrutar de actividades y espacios lúdicos para conocer más sobre la vida universitaria. “Podrán vivenciar lo que es la Universidad, recorrer los espacios y conocer no solo las ofertas académicas sino también otras cosas que brinda la Universidad en todo lo que respecta al bienestar estudiantil”, dijo Andretich.



Y agregó que la próxima Feria es del 23 al 23 de este mes en la Facultad de Ciencias de la Educación, y la agenda continúa. Durante la jornada se brindará información sobre las carreras de las nueve facultades de la UNER y se realizarán charlas referidas a las competencias y posibilidades que ofrece cada disciplina a sus futuros profesionales. CIEV y Laboratorio Luego, Stratta visitó el Centro de Innovación, Emprendimiento y Vinculación, un espacio que busca conformar empresas de base tecnológica que capitalicen conocimientos y desarrollos innovadores aplicados a la salud. Contar con un espacio físico para desplegar estas acciones, era más que necesario. En 2019 se planteó la construcción del lugar de trabajo colaborativo.



Siguiendo con su visita, Stratta estuvo en el Laboratorio dedicado al diseño y Desarrollo de Sistemas Embebidos orientados a la implementación de prototipos para la industria de tecnología médica y agropecuaria. Investigación y Desarrollo en microelectrónica aplicable a la fabricación de biosensores. Estudio de aplicaciones de tecnologías de escaneo digital e impresión 3D para la industria de tecnología médica. Materialización de modelos. Estudio técnicas de prototipado rápido electrónico y 3D. Aporte a empresa entrerriana Por otra parte, durante su visita a la localidad de Oro Verde, la vicegobernadora Stratta visitó la empresa Polietilenos Oro Verde. En la oportunidad, junto con el secretario de Desarrollo Económico y Emprendedor, Pedro Gebhart, entregaron al responsable de la firma, Exequiel Martinez Schmidt, un aporte del Programa Asistencia financiera para la Consolidación Productiva. Este acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos, busca favorecer la consolidación y el escalonamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) entrerrianas en el marco de la reactivación económica y productiva en curso a nivel local, provincial, nacional e internacional.