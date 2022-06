Propusieron a gremios universitarios adelantar tramos de aumento salarial

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, propuso a los gremios docentes y no docentes universitarios adelantar a junio y julio los tramos del aumento salarial de 16% y 12% que estaban previstos para agosto y septiembre, respectivamente, en una oferta que fue aceptada por la mayoría de las organizaciones.



En la reunión, la cartera educativa propuso también anticipar para agosto la revisión de la evolución del salario que estaba prevista para septiembre.



"Hay una decisión de este Gobierno de que los salarios no pierdan frente a la inflación. La propuesta contempla adelantar los aumentos y revisar nuevamente en agosto", explicó Perczyk, informó Educación en un comunicado.



La nueva propuesta, que adelanta los tramos de aumento salarial, contempla incrementos del 16% en junio y 12% en julio, que se suman al 13% otorgado en marzo.



De esa forma el aumento de los salarios universitarios será del 29% a junio y del 41% al mes de julio y la posibilidad de revisión en agosto.



Por su parte, la Unión Docentes Argentinos (UDA) ratificó que "se llegó a acuerdo por dos meses con el objetivo de reunirnos nuevamente en agosto", aunque advirtió que "insistirán en que se cumpla lo acordado y que la paritaria se convoque en agosto inexorablemente porque, si no, habrá conflicto".



El sindicato de universitarios no docentes Fatun aceptó la oferta y los docentes, en su mayoría, hicieron lo propio, informó Educación, por lo que se estableció un plazo máximo de respuesta por parte de los gremios hasta el lunes 13.



Del encuentro participaron representantes de los gremios que agrupan a los docentes como Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, Uda y Ctera, y de los no docentes nucleados en Fatun.



El jefe de la UDA, Sergio Romero, señaló en un comunicado que "la paritaria docente a nivel nacional se reanudará este viernes a las 11 en el Palacio Sarmiento", sede del Ministerio de Educación.