Bordet: "Podemos cumplir con la palabra porque tenemos una provincia ordenada"

Día histórico

Desagües pluviales

Inauguración de viviendas y firma de convenios

“Somos un gobierno con sus cuentas públicas ordenadas y previsibilidad para cumplir con los compromisos que asumimos y seguir gestionando”, destacó este jueves el gobernador Gustavo Bordet en Galarza. Allí encabezó la apertura de ofertas de la licitación de desagües pluviales, entregó viviendas y firmó un convenio para la ejecución de obras de pavimento.La obra de desagües pluviales de la localidad, tiene un presupuesto oficial que supera los 650 millones de pesos, y un plazo de ejecución de 720 días corridos. En la oportunidad también inauguraron 22 viviendas a las que se destinaron más de 85 millones de pesos, se entregaron aportes y se firmó un convenio para la ejecución de obras de pavimento.“Compartimos una jornada de trabajo con la apertura de sobres para una obra muy importante para la ciudad como la sistematización de desagües pluviales y pavimentación, inaugurar viviendas y otras obras que se llevan adelante y ponernos de acuerdo para iniciar otros procesos licitatorios”. Aseguró que “es una forma de trabajar que tenemos, lo hacemos con los intendentes, y lo podemos hacer porque tenemos una provincia ordenada”, dijo Bordet acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta.“Estamos muy contentos de estar en General Galarza, una ciudad que lleva el nombre de uno de los generales más insignes que tuvo el general Urquiza. Muchas veces quienes con mucho patriotismo colaboraron en todo el proceso de organización nacional muchas veces no son tomados en cuenta por la historia pero que han hecho grande esta provincia y ha trabajado y dejado su impronta en nuestra historia”, dijo Bordet.Lo acompañaron la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; los ministros de Planeamiento, Marcelo Richard y de Desarrollo Social, Marisa Paira; la diputada provincial Paola Rubatino; el senador provincial Francisco Morchio, y el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller.“Uno ve aquí en Galarza el trabajo que hay porque la ciudad está hermosa y con un avance sustancial que significa calidad de vida para los vecinos. Y nosotros cumplimos con lo que tenemos que hacer”, expresó el gobernador.“Comparto el momento de alegría de los vecinos por las obras realizadas en Barrio Los Corchos que cada vez que llovía se inundaba. A veces hablamos de millones de pesos pero hay cosas que le pasan a los vecinos que no se pueden mensurar con las cifras. Son obras que independientemente del monto hay que hacerlas porque significa evitar inundaciones y pavimento para toda esta zona que con esto queda integrada a la ciudad y con igual calidad de vida para todos los vecinos”, remarcó Bordet y también destacó las viviendas, avanzar con obras de gas y otros trabajos y convenios para llevar adelante diferentes obras como las de pavimento.“Todo esto lo podemos hacer porque tenemos una provincia ordenada en sus cuentas fiscales y en sus números que nos permite asignar recursos y llevar adelante obras, en esta ciudad, en el departamento y en toda la provincia”, remarcó Bordet.Por su parte, el intendente de Galarza, Fabián Menescardi, agradeció a los presentes y al gobernador por la presencia. Allí manifestó su "emoción", por "encontrarnos en esta hermosa localidad con una persona que realmente nos ha permitido un gran desarrollo en este pueblo, un gran crecimiento'', destacó."Gracias, Gustavo Bordet. Gracias por tanto para este querido pueblo de General Galarza", agradeció Menescardi al tiempo que recordó que "hace dos días firmamos obras por casi 300 millones de pesos" y valoró que "por decisión política del gobernador, se va a hacer una obra anhelada para los galarceros. 110 años de espera y hoy llega una obra de 700 millones de pesos para que nuestro querido barrio Los Corchos y que calle Hernandarias sea una realidad. Es el sueño de los galarceros", subrayó."La verdad que hoy me siento muy orgulloso. Hay un después de Gustavo Bordet en este pueblo. Son muchas la cantidad de obras. Ahora vamos a tener el orgullo de poder inaugurar 22 obras, de las 9.000 que está haciendo este gobernador en la provincia de Entre Ríos", expresó."Hoy es un día histórico para general Galarza" resaltó y agregó: "La historia seguramente hablará de Gustavo Bordet por haber permitido que obras impensadas, anheladas hoy se pueden hacer, más las 22 viviendas que será el sueño de muchos por cumplir y muchas más que acabamos de firmar. Es un orgullo", concluyó Menescardí.Oportunamente, el municipio requirió la intervención de la Dirección General de Hidráulica de la provincia, a los efectos de dar solución a la problemática de inundación que hoy en día sufre la ciudad en la zona particular de calle Hernandarias comprendida entre Gregoria Pérez y Avenida Ramírez.En ese marco, desde el organismo provincial se proyectó una sistematización de los desagües pluviales de la localidad mencionada, con el fin de encauzar y direccionar los escurrimientos, de manera ordenada y reduciendo los problemas de anegamiento. El diseño contempla los desagües de calle Hernandarias, así como también las calles arteriales que llegan a la misma.Teniendo en cuenta las obras de arte existentes, se dimensionaron los tramos de conductos que forman parte del sistema proyectado y colaboran al existente. El sistema se complementa a su vez con estructuras hidráulicas que hacen al buen funcionamiento del mismo, como captaciones, bocas de inspección, cámaras de registro, cordones cuneta, badenes, etc.Otra de las actividades del gobernador Bordet en General Galarza fue inaugurar 22 unidades habitacionales, construidas por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Viviendas (IAPV) en el marco del programa Primero tu Casa.Las unidades habitacionales, construidas por la firma El Súper de la Construcción SRL, demandaron una inversión de 85.843.828 pesos. Constan de dos dormitorios, comedor, cocina y baño. Una de ellas está equipada para situaciones especiales de discapacidad.En la ocasión, se rubricó un convenio para la construcción de 40 viviendas a ejecutarse con fondos nacionales, en el marco del Programa Casa Propia-Construir Futuro y se trabaja para concretar, con recursos provinciales, ocho viviendas para trabajadores municipales.Durante el acto el gobernador también firmó un convenio con el intendente para la construcción de pavimento urbano en esa ciudad por un monto de 86.000.000 de pesos, mediante el cual la provincia aporta el 70 por ciento de los fondos y el municipio el 30 por ciento restante.