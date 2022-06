Cristina Kirchner sobre la remarcación de precios: "es lo que hacen de verdad"

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, redobló las críticas al dueño de La Anónima, Federico Braun, y afirmó que sus dichos sobre la remarcación de precios "no era un chiste, es lo que hacen de verdad".La titular del Senado replicó una nota del diario Página 12 en la que se reseñaban unas declaraciones del empresario en las que reconocía que la hiperinflación "fue un momento muy positivo" para la cadena de supermercados patagónica.A través de su cuenta de Twitter, la ex mandataria señaló: "La Anónima: supermercados e inflación. Capítulo 2"."Comparto fragmento de una nota publicada hoy en Página 12. ¿Vieron? No era un chiste, es lo que hacen de verdad", manifestó Cristina Kirchner.Las críticas de la vicepresidenta hacia el empresario habían surgido luego de que Braun afirmara, en tono de broma, que ante la inflación "remarcaba precios todos los días"."SINCERAMENTE... Recién, en la Jornada por los 20 años de Asociación Empresaria Argentina (AEA), el dueño de una de las cadenas de supermercados más grande del país te cuenta lo que hacen todos los días", había publicado la ex jefa de Estado."Es insólito es que todavía siguen creyendo en los controles de precios. Nosotros decimos que no somos formadores de precios, es una pequeña mentira, porque somos formadores de una parte del precio. Pero en realidad trasladamos como podemos trasladar", se había quejado el empresario en declaraciones a C5N.