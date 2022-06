Detallan los puntos claves de proyecto de boleta única aprobado en Diputados

Las claves del proyecto

La oposición en la Cámara de Diputados logró este miércoles darle media sanción al proyecto que habilita el uso de la Boleta única de papel en las próximas elecciones nacionales, pese al rechazo del oficialismo, que defendió la continuidad de la boleta tradicional partidaria. La iniciativa ahora deberá pasar al Senado de la Nación dónde se decidirá su futuro.-El proyecto propone condensar toda la oferta electoral para cargos nacionales en una única planilla de papel, la cual se divide en filas horizontales para cada una de las agrupaciones políticas que compiten. Por cada tramo y por cada alianza electoral habrá un casillero vacío.-El elector deberá seleccionar solamente una opción por cada categoría:-Si una agrupación política no presenta candidatos en alguna de las categorías se incluirá en ese espacio la inscripción "No presenta candidatos".de la lista de diputados nacionales, y que ademásde los primeros dos candidatos (de acuerdo a la ley de paridad de género serán un hombre y una mujer, o viceversa).-El mismo criterio se propone para el tramo de candidatos a representantes del Parlasur., al igual que el candidato a presidente y vicepresidente.-Las listas completas de candidatos deben ser publicadas en afiches o carteles en cada cabina de votación, asegurándose que tengan una adecuada visibilidad.. Esto da respuesta la preocupación de quienes advertían que un casillero para el voto en blanco podría traer confusión en el votante, que llegado el caso podría marcar el voto para el partido político de su preferencia en algunas categorías y al mismo tiempo marcar el voto en blanco en general, lo cual traería aparejado la anulación de todo el voto.-Con respecto al-Cuando haya simultaneidad de fecha con los comicios provinciales (que en la mayoría de las jurisdicciones sigue utilizando la boleta tradicional partidaria) se definió que. Eso sí: si implementan la boleta única para las categorías provinciales, deberá ser una boleta separada de la boleta única de papel nacional.-La Boleta única se imprimirá con una antelación no menor a los 15 días, en una cantidad igual al padrón de electores sumado a un 5% adicional para reponer en caso de alguna contingencia.