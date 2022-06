Fernández pedirá en EE.UU por una Latinoamérica "unida y sin exclusiones"

El presidente Alberto Fernández hablará este jueves en la IX Cumbre de las Américas, en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, adonde llevará la posición de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) como titular Pro Témpore de ese organismo sobre las consecuencias de la guerra en Ucrania y la necesidad de una Latinoamérica "unida y sin exclusiones".



Fernández hablará a las 19.10 de la Argentina, en el Centro de Convenciones, ubicado en el centro de Los Ángeles, California.



Un anticipo de la postura oficial lo dio el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, quien al exponer ante los cancilleres, sostuvo este miércoles que "la equidad es, más que nunca, la base de la estabilidad política, de la democracia profunda y de la armonía en las relaciones internacionales".



Este miércoles, a la 16 hora local (20 de la Argentina), Fernández y los demás Jefes de Delegación arribaron al Microsoft Theater, para participar del recibimiento por parte del presidente de los Estados Unidos, Joseph R. Biden; y la primera dama, Jill Biden, en los saludos protocolares en el marco de la Ceremonia Inaugural de la Cumbre.



Fernández ingresó acompañado por su esposa, Fabiola Yañez, y ambos intercambiaron un breve diálogo con Biden y la primera dama de EEUU.



El jefe de Estado tiene en esta Cumbre la posibilidad de convertirse en "una voz referencial en el encuentro", según señalaron miembros de la comitiva que acompaña a Fernández a la ciudad estadounidense, más aún considerando que puede ser una Cumbre un tanto devaluada por las ausencias de los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador; de Uruguay, Luis Lacalle Pou; de Honduras, Xiomara Castro, y de Bolivia, Luis Arce.



Fernández planteó también la necesidad de hacer una Cumbre "sin exclusiones", en referencia a la decisión de Estados Unidos de no invitar a las delegaciones de Venezuela, Cuba y Nicaragua.



"Nicaragua es otra cosa", alertaron no obstante desde la delegación en el avión rumbo a Los Ángeles, teniendo en cuenta que el Gobierno nacional, a través de la Cancillería, repudió las violaciones a los derechos humanos ocurridas en ese país centroamericano.



No obstante, la exclusión de esos tres países motivó la ausencia de López Obrador, mientras Fernández, hace una semana confirmó su presencia.



Según los interlocutores, puede ser una oportunidad para que Fernández se erija en un referente regional, más aún desde su posición como presidente Pro Tempore de la Celac.



Además, en esta Cumbre de las Américas pueden surgir resultados interesantes para la región, debido a que los mandatarios plantearán "el tema migratorio" y la creación de un Fondo de Resiliencia para combatir el hambre en Latinoamérica, como ejes centrales, apuntaron a Télam desde la delegación.



La Cumbre de Líderes se realizará jueves y el viernes, bajo el lema "Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo".



La primera actividad de Fernández en tierras estadounidenses fue la reunión que mantuvo con el titular de General Motors Internacional, Shilpan Amin, quien le anunció para julio el inicio de producción de la nueva Chevrolet Tracker en su Complejo Automotor de Alvear, en la provincia de Santa Fe, lo que demandó una inversión de US$ 350 millones.



Tras el encuentro, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dijo a los periodistas argentinos que cubren la Cumbre que "la inversión de la Chevrolet Trucker para la tercera semana de julio es de USD 350 millones, que pueden ser mucho más, dependiendo de que salgan las leyes de autopartes y las leyes de electromovilidad".



"El Presidente les compartió la importancia de agregar las inversiones automotrices para la región, y la mirada del litio, porque tenemos dos provincias -Salta y Jujuy- para cubrir 40% de las necesidades de la región", agregó Massa.



El encuentro se realizó en el hotel Marriot, en el centro de esa ciudad estadounidense, y se extendió por una hora y 40 minutos. Amin invitó al Presidente al acto de lanzamiento del nuevo modelo, informaron fuentes de la Presidencia.



Fernández estuvo acompañado por Cafiero, Massa, el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, y el secretario Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Beliz.



Por su parte, Amin asistió con otros tres directivos de la firma, entre ellos el director global de Asuntos Corporativos, Tom Cooney, exdiplomático de carrera que fue encargado de Negocios de la embajada estadounidense.