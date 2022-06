Diputados sancionó proyecto que regula uso de cadáveres para estudio

Teleasistencia

Proyectos dominiales

Homenajes

Durante la séptima Sesión Ordinaria se aprobó el proyecto de ley que crea un régimen de disposición de cadáveres no reclamados por familiares para la enseñanza e investigación en medicina. También el que adhiere a la Ley Nacional 27.553 de Teleasistencia y Recetas Electrónicas Digitales.Este miércoles la Cámara de Diputados de Entre Ríos realizó su séptima Sesión Ordinaria del 143º Período Legislativo.Se aprobó el proyecto de ley, autoría del diputado Jorge Cáceres (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), referido a la disposición y entrega de cadáveres, con o sin autopsia previa no reclamados por familiares, a instituciones reconocidas oficialmente cuyo objeto sea la enseñanza e investigación en medicina."La práctica con cadáveres ha proporcionado una fuente inagotable de recursos educativos y nos posiciona de manera diferente a la hora de resolver las situaciones que nos ponen en frente en las distintas especialidades", dijo Cáceres.Diputadas y diputados sancionaron la ley que adhiere a la Ley Nacional 27.553 de teleasistencia y recetas electrónicas digitales, teniendo en cuenta el proyecto de ley de adhesión presentado por la diputada Ayelén Acosta (Bloque PRO)."Es una herramienta que facilita el acceso a la salud de los entrerrianos", destacó el diputado Jorge Cáceres.Acosta afirmó que "necesitamos más leyes que modernicen y acompañen el sistema de salud".Se aprobaron dos proyectos de ley venidos en revisión que declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en la ciudad de Concordia establecidos en la Ordenanza 37.595 y 27.597, con fin específico y determinado para la radicación definitiva de grupos familiares que se encuentran habitando los mismos.Además, el proyecto por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la donación de un inmueble ubicado en Villa Mantero, formulada por el Municipio, con destino a la construcción de un edificio para la Escuela Secundaria Nro. 3 "José María Sobral".Por otro lado, fueron aprobados 14 proyectos de declaración.En el turno de los reconocimientos, los diputados Juan Manuel Huss y José Cáceres recordaron los hechos ocurridos el 9 de junio de 1956, conocidos como "Levantamiento del Valle", y además hicieron mención a los ocurridos el 16 de junio de 1955, conocidos como "bombardeos de la Plaza de Mayo".La diputada Lucía Varisco homenajeó a su padre Sergio Varisco, ex intendente y dirigente de la Unión Cívica Radical en el marco del aniversario de su fallecimiento.La diputada Mariana Farfán hizo referencia a la expresión masiva conocida como "Ni Una Menos", que se realiza cada 3 de junio. Además, la diputada reconoció a las y los periodistas en el marco de una nueva conmemoración de su día.En ese mismo sentido se expresó el diputado Néstor Loggio, quien mencionó el importante aporte que hizo Mariano Moreno al crear "La Gazeta de Buenos Aires".El diputado Julián Maneiro recordó el 22º aniversario de la creación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.Finalmente, la diputada Gracia Jaroslavsky destacó la sanción de la Ley de Divorcio hace 35 años.