Para Francolini, Cresto es el más preparado para conducir un proyecto provincial

Alfredo Francolini aseguró que ve a Enrique Cresto “como el mejor preparado para conducir un proyecto provincial y remarca la importancia de fortalecer la gestión”. “No son tiempos aún para hablar de candidaturas. Lo importante es que se pueda dar un proceso participativo que fortalezca al justicialismo. Pero hoy la ciudadanía tiene otras prioridades que no son las electorales”, expresó el intendente de Concordia.



“Hablar hoy de elecciones no es una prioridad para la gente. Cuando lo económico es una de las principales problemáticas de los ciudadanos, hablar de candidaturas puede estar un poco alejado de la realidad inmediata de cada vecino. Esta es la visión de la realidad que compartimos con el gobernador Gustavo Bordet y con el titular del ENOHSA Enrique Cresto, por eso estamos enfocados principalmente en la gestión y en dar respuestas a la gente”, argumentó Francolini.



No obstante, no evitó la definición política. “Por supuesto que debatimos política y analizamos el escenario”. Pero “somos cautelosos. Entre Ríos tiene muchos hombres y mujeres con capacidad. Uno de ellos, sin dudas, es Enrique Cresto. Luego de su gestión como Intendente y ahora en su rol como funcionario nacional, Enrique demostró que tiene una gran capacidad de gestión, que tiene experiencia y un fuerte compromiso con Entre Ríos”, afirmó.



Al respecto, señaló que “hablo a diario con Enrique pero no de candidaturas. Hablamos de política de gestión. Estamos abocados a la gestión y a la ejecución de obras que la cambian la vida a la gente”.



En este sentido recordó que “cuando Enrique Cresto fue convocado a formar parte del gabinete nacional, todos hicimos el mismo análisis de situación. Lo mejor para Concordia y Entre Ríos era priorizar la oportunidad de contar con un funcionario entrerriano en el Gabinete Nacional, que defienda los intereses de la provincia, que acompañe al gobernador Gustavo Bordet y que trabaje por Concordia. Hoy vemos, en las obras y en los hechos, que fue una decisión acertada y beneficiosa para Concordia y Entre Ríos”, concluyó Francolini.