A fin de año concluye la concesión de la ruta 14 y Vialidad analiza alternativas

La Dirección Nacional de Vialidad sancionó nuevamente esta semana a Caminos del Río Uruguay, concesionaria de la ruta nacional 14, conocida como la Autopista del Mercosur, por infracciones al contrato y la multó en $ 9,8 millones.



Así lo hizo a través de la Resolución 799/2022 publicada en el Boletín Oficial, donde se señala que Caminos del Río Uruguay incumplió las obligaciones contractuales referidas a las “mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración” previstas en la concesión.



Al respecto, las medidas precisan que se encontraron valores del Índice de Serviciabilidad Presente (ISP) menores al contractual exigido, en cuatro tramos de la Ruta Nacional 14 por un total de 55 kilómetros.



En consecuencia, la resolución dispuso la aplicación de una multa de 520.000 Unidades de Penalización (UP) por la tarifa vigente, que es $ 18,93, lo cual da como resultado $ 9.843.600.



Además de la ruta 14, Caminos del Río Uruguay posee la concesión de las rutas nacionales 12 y 117, como parte del Corredor Vial 18.



La postura desde Entre Ríos



“Nos preocupa mucho el estado de situación en que se encuentra esta arteria tan importante, que es un corredor bioceánico. Hemos recibido poca atención de la empresa ante los reclamos que venimos haciendo”, dijo a Elonce el Jefe del 17º Distrito de Vialidad Nacional, Daniel Koch.



Adelantó que “el contrato finaliza a fin de año. Elaboramos una propuesta desde el distrito para presentársela al gobernador. Creemos que hay alternativas a tener en cuenta, pero hay que trabajar en estos meses en distintos proyectos para hacer tareas de conservación desde el mismo momento en que concluya la concesión”, afirmó en el programa El Despertador.



Alertó que “se seguirá multando en forma sistemática mientras no den respuestas a los reclamos”. Y señaló que en el resto de las concesiones que posee la empresa “tiene las mismas deficiencias”.

“Propondremos que Gustavo Bordet sea la voz cantante de Entre Ríos acerca de lo que pretendemos”, completó.



Las sanciones

Con la sanción de esta semana, la concesionaria suma multas por $ 169.033.600 en los últimos nueve meses, ya que a fines de agosto de 2021 recibió una sanción por $ 6,83 millones; un mes después otra por $ 9 millones; a fines de noviembre otra por $ 7,62 millones; y en diciembre otras tres por $ 34,8 millones, $ 25,14 millones y 10,06 millones.



El 18 de marzo último Vialidad aplicó la mayor de todas las sanciones hasta ahora por $ 14,59 millones, y tras ello se le aplicó a fines de ese mes una multa por $1,64 millones, y en abril otras dos sanciones por $ 1,06 millones y $ 6,67 millones.



Por último, durante el transcurso del último mes de mayo se agregaron otras cuatro multas por $ 15,25 millones, $ 7,64 millones, $ 7,64 millones y $4,55 millones.



La sanción de esta semana correspondiente a la Ruta Nacional 14 se basa en una evaluación de la ruta realizada en noviembre de 2019, observándose nuevamente en 2021 dicho incumplimiento.



Las resoluciones precisan que se encontraron deficiencias en el Índice de Estado (IE), que tiene en cuenta variables como la deformación longitudinal y transversal del asfalto, fisuras y desprendimientos.



En los tramos de la ruta señalados, Vialidad constató que el Índice totalizaba 6,14; 6,84; 5,49 y 6,25; por debajo del mínimo requerido, el cual, luego de los cinco primeros años de concesión, debe ser igual o superior a 7; elevándose a 7,5 en los últimos tres años del contrato.



De acuerdo con Vialidad, la empresa no cumplió con la premisa de ejecutar todos los trabajos de conservación de rutina en el corredor y toda otra tarea para que brinde al usuario adecuadas condiciones de estética, seguridad y confort.



Del mismo modo, el organismo que está bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas, rechazó los argumentos de carácter económico financiero esgrimidos por la empresa, resultando, entonces, “pertinente la aplicación de la penalidad prevista para el incumplimiento constatado”.



El Acta Acuerdo de la concesión establece 8.000 UP por tramo de evaluación donde se detecte un índice de serviciabilidad presente menor que el exigido, y 2.000 más por tramo de evaluación y por cada semana en que la concesionaria tarde en corregir la anomalía.