Proponen crear un programa para la detección y tratamiento de la tartamudez

Un proyecto de ley ingresado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos crea el "Programa Provincial de detección temprana y abordaje integral de la tartamudez o disfemia", con el objetivo de promover el bienestar y la inclusión social de las personas con esta condición, "disminuir su severidad y mejorar la calidad comunicativa de las personas con su entorno".



El proyecto de ley fue presentado por el diputado Sergio Castrillón, quien en diálogo con Elonce fundamentó que la iniciativa “tiene por objeto garantizar el derecho de las personas con tartamudez o disfemia al más alto nivel de salud física y mental porque en muchos casos en particular se tiene muy en baja estima a la persona que padece este trastorno y porque nuestras instituciones no están preparadas para asumir, abordar este tipo de trastorno o cómo manejarse en una situación particular”. “Y es un problema muy grave para quien lo padece”, remarcó.



Castrillón pretende, con la creación del programa, “la detección temprana con el acompañamiento del Estado a través del sistema de salud” y según justificó, los tratamientos para tratar la tartamudez o disfemia “no son costosos”. En relación a este punto, mencionó “procedimientos en consultorios especializados, asistencia en los establecimientos educativos para que estas personas puedan tener una recuperación, una inserción y que no sufran ningún tipo de agresión o estigmatización por el solo hecho de padecer este trastorno”.



El legislador detalló que las funciones del programa serán “la contención, el acompañamiento, la capacitación con estrategias para optimizar la detección temprana, la información para un abordaje integral, la elaboración de guías prácticas, lineamientos pragmáticos y procedimientos estandarizados promoviendo la creación de consultorios especializados en hospitales públicos asistiendo a los establecimientos y capacitar al personal interviniente concientizando y sensibilizando a la población sobre la tartamudez o disfemia”.



“Son medidas y políticas públicas que tiendan a elevar la calidad de vida de las personas con tartamudez o disfemia”, destacó Castrillón.



El proyecto de ley ingresa este miércoles a la Cámara de Diputados de Entre Ríos para ser girado a la comisión de Salud. (Elonce)