Colectivos: iniciaron el análisis de proyectos para redistribuir los subsidios

Paraná Se levantó el paro y los colectivos circulan con normalidad en Paraná

La Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados decidió invitar para el próximo martes a las autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación y a los titulares de las carteras de esa área de provincias y ciudades del interior del país para analizar los proyectos que proponen federalizar los fondos que se destinan al transporte de pasajeros.Al abrir la reunión, el presidente de la comisión, el radical jujeño Jorge Rizzotti, dijo que en la misma se buscaría "avanzar en el análisis y aporte de cada uno de los proyectos a efecto de poder unificar en un dictamen la importancia que tiene el tema".Entre las diferentes intervenciones, el diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto señaló que "lo que venimos a tratar hoy es asegurar el financiamiento del transporte urbano de pasajeros en todo el interior de la Argentina".Casaretto, que en 2021 presentó un proyecto en ese sentido, planteó que gracias a los subsidios que recibe la Ciudad de Buenos Aires "el boleto promedio es de 18 pesos mientras que los boletos promedio en el interior del país son de 58 pesos".En su mensaje, volvió a criticar a la oposición debido a que votó en contra del proyecto de Presupuesto 2022, al afirmar que "lamentablemente tuvimos el rechazo del Presupuesto, lo que fue una irresponsabilidad total" ya que allí se habían "asegurado fondos por 46 mil millones de pesos"; y aclaró dicha recaudación "no va a las empresas sino a los usuarios".En tanto, su colega José Luis Gioja sostuvo que "ya tenemos la opinión de los gremios y las cámaras pero nos faltaría que venga a exponer algún funcionario del Ministerio de Transporte"A su turno, el presidente del interbloque Federal e integrante de Identidad Bonaerense, Alejandro "Topo" Rodriguez, dijo que "tenemos que enfocarnos en el tema de los fondos" para el transporte pero " no compartimos la visión sobre porque no hay Presupuesto"."Debemos crear un proyecto que imponga de manera urgente la necesidad de actualizar el fondo a no menos de 70 mil millones", agregó el legislador.Miguel Bazze, del radicalismo, acotó que "estamos en una situación de crisis, por eso nosotros queremos avanzar rápidamente en esta cuestión, no queremos que se dilate ni el tratamiento de la solución de fondo ni la solución de la urgencia".En la mesa de debate de la comisión se encuentran proyectos de los diputados Rizzotti, de la también radical Jimena Latorre (Mendoza) de Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal), de Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) y de Enrique Estévez, entre otros.Se trata de un tema que genera controversias tanto en el oficialismo como en la oposición y por el que, incluso, en diciembre pasado, se había acordado incluir en el Presupuesto 2022, que finalmente no fue aprobado, una extensión de la partida de subsidios a las provincias.Meses atrás, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, habían polemizado por la cuestión."El AMBA, no sólo Horacio (Rodríguez Larreta), Axel (Kicillof) en la parte del AMBA, reciben los subsidios que no recibimos en el interior. Pagan el boleto $18 y los jujeños pagamos $50. ¿Por qué esa injusticia?", sostuvo entonces Morales, en referencia a la brecha en los precios de los pasajes de colectivos."Nosotros aumentamos el presupuesto para el transporte en el interior más de 600%. Tenemos situaciones difíciles y nos hacemos cargo, aún con externalidades no previstas, Argentina sigue creciendo. Las asimetrías que existen no las vamos a resolver de un día para el otro", añadió en esa oportunidad.En el temario de la comisión se encuentra además la creación de la Comisión de Jurisdicciones Beneficiarias del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano del Interior del País, en el ámbito del Ministerio de Transporte de la Nación.Asimismo, figura la creación del "Programa Federal de Distribución Equitativa de Subsidios al Transporte Público de Pasajeros" para líneas urbanas y suburbanas, así como la declaración de la emergencia del transporte público de pasajeros por automotor, urbanos y suburbanos del interior del país, entre otros.