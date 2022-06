Enfermeros monotributistas: UPCN instó a Salud a revertir la situación

“Entre todas las problemáticas en Salud, en los últimos días circuló un mensaje convocando enfermeros para contratarlos bajo la modalidad de monotributo en el hospital San Roque, lo que indudablemente rechazamos y creemos que debe haber una medida de parte del ministerio y el nosocomio que tienda a resolver la faltante de enfermeros”, apuntó ala secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez.La gremialista señaló que desde UPCN no están de acuerdo con la contratación de enfermeros bajo el régimen de Monotributo. “La metodología sería la de convocar a enfermeros que no pertenecen al hospital u ofrecerles una extensión horaria a los propios titulares y suplentes, lo que tampoco sería una condición laboral a tener en cuenta”, señaló Domínguez y cuestionó que “en lugar de tener que pagarse como horas extras, se apela al monotributo que es una forma de no respetar las condiciones laborales”.“Hay faltante de enfermeros, sobre todo en los hospitales más grandes, como el San Martín, donde faltan unos 30 enfermeros, y en San Roque donde se observa claramente a través de la acumulación de francos que tienen los trabajadores del lugar”, destacó Domínguez y reprochó que “hasta el momento no se tomó ninguna medida tendiente a solucionar este problema, que en esta época del año es una complicación muy importante”. Domínguez apeló al hospital y al ministerio de Salud para que se revierta la situación.