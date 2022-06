Stratta: "Avanzamos en generar consensos, igualdad y dar respuestas concretas"

Créditos al agro

Programa Conductoras Entrerrianas

Empleo y vivienda

Políticas de género

Corte Suprema de Justicia

Recorridas por la provincia

Laura Stratta, vicegobernadora de Entre Ríos, estuvo en el programa, de, y habló sobre cómo vienen trabajando con diversas temáticas para distintos sectores.“Fue muy importante para nosotros participar de AgroActiva, es una de las muestras más grandes del continente. Presentamos líneas de créditos, junto con el Banco Entre Ríos, para el agro. El sector presenta un porcentaje importante de nuestro producto bruto, de las exportaciones de la provincia. Apostamos a la incorporación de tecnología”, remarcó.“Esto se puede dar porque la provincia tiene las cuentas ordenadas, hay un equilibrio fiscal y por eso podemos tomar este tipo de decisiones. Escuchamos las demandas que tiene el sector y la transformamos en una respuesta concreta. El financiamiento es una de las demandas que tienen las 19 cadenas de valor que tenemos en la provincia. Acompañamos el crecimiento”, dijo.Por otra parte, dijo que “hay que abandonar la famosa grieta. Nosotros tenemos que avanzar en orden a generar los consensos y construir la provincia que soñamos todos. El 18% del producto bruto de la provincia corresponde al campo, el 56% de las exportaciones tienen que ver con la materia prima, tenemos que apuntar a la generación de valor porque hay un mundo que demanda alimentos. No se puede dejar de reconocer que el agro es un sector importante al que hay que acompañar, al igual que al sector avícola, el arándano, la lechería y demás. Hay muchas líneas que fueron abordando cada sector”.“Cuando a estas actividades les va bien se generan puestos de trabajo. Acompañamos a los sectores, son generadores de puestos genuinos. Acompañamos a los emprendedores, es importante acompañar a quien trabaja y genera trabajo para crecer y desarrollarse”, agregó.Se refirió también al programa “Conductoras entrerrianas”, que busca acompañar y fomentar la formación profesional para que mujeres puedan conducir transporte de cargas.“Fue una política que empezamos con la Cámara de Transportistas. Hay un mercado laboral que muchas veces relega a las mujeres de determinadas posibilidades. Creemos que la Ley de Paridad Integral no tiene que ver únicamente con cuestiones de leyes y disputas en la política, sino que también tiene que ser un camino que transitemos en la sociedad civil para que las mujeres puedan ser lo que quieran ser. La primera edición del programa fue el año pasado y tuvimos muy buena participación. Este año lo hicimos de nuevo, pero con una demanda que nos quedó para atender y seguramente tendremos que hacer más ediciones”, agregó.Asimismo, expresó que “cuando hablamos de estado presente nos referimos a generar oportunidades. Es un estado activo, promotor, dinámico, que resuelve, escucha, responde. La Ley de Paridad Integral apunta a que el debate no sea de la política, sino en las organizaciones de la sociedad civil, que sea la puerta que genere oportunidades reales y concretas. No es relegar a los hombres, sino trabajar todos juntos. Es una mirada necesaria e importante”.Habló sobre la generación de empleo y señaló que “la construcción de viviendas es la que más mano de obra genera. Eso es un gran movilizador de la economía local. Genera trabajo y que los corralones puedan vender. Hoy se firmaron convenios para construir, pero también se entregaron viviendas Procrear. Es un estado que reconoce la importancia del acceso a la vivienda para todos los sectores”.“Hay un porcentaje inmenso de jóvenes que acceden al Procrear, cerca del 60% son menores de 35 años. Pero también hoy cuando entregamos viviendas en Paraná, vi gente que tiene 50 o 60 años y accede a su casa propia a partir de la definición de una política pública. Este crédito los hace sujetos de derechos. Ahí radica la mayor fortaleza que tiene una política pública, es dar respuesta. El estado tiene la obligación de garantizar derechos. Argentina garantiza acceso a la educación, a la salud”, señaló.Por otra parte, habló sobre la marcha Ni Una Menos y las políticas contra la violencia de género. En ese marco, manifestó que “las sanciones de las leyes implican un proceso de cambio en la sociedad al que hay que darle tiempo. Hay generar los dispositivos y las herramientas para que esos cambios puedan darse. La Ley Micaela es uno de ellos. La Ley de Paridad necesita de políticas públicas que vayan complementando porque necesitamos que puedan ser leyes que encarnen en la sociedad la posibilidad real y concreta de las mujeres de avanzar. Entre las deudas pendientes, independientemente de todo lo que hemos alcanzado, está el de fortalecer un sistema de protección integral que pueda de verdad prevenir y erradicar la violencia por razones de género. Hay que seguir trabajando en el tema. No obstante, creo que los logros que tenemos son enormes, que las nuevas generaciones son conscientes de sus derechos y también pueden defenderlos”.“El peronismo tuvo siempre la cualidad de ser un receptor de las demandas sociales para luego transformarlas en respuestas. Tenemos que ser conscientes de las nuevas demandas para transformar la realidad que nos interpela y a veces nos duele”, agregó.Aclaró que la Ley de Paridad plantea “la presencia igualitaria, no pueden ser dos mujeres ni dos hombres. Son leyes de acción positiva que se generan para construir chances. La paridad significa igual porcentaje. La conformación de las Cámaras deberá ser paritarios, gabinetes y demás”.“Los hombres y mujeres de la provincia estamos en condiciones de gobernar siempre que seamos coherentes, consecuentes y tengamos un proyecto de provincia. La agenda cotidiana, las demandas de la sociedad hacen que nosotros hoy no estemos debatiendo candidaturas. Es más importante dar cuenta de las acciones que generamos. Hay una sociedad que espera respuestas de la política. Celebro que podamos empezar a pensar que a la provincia la puedan gobernar hombres o mujeres. Es un logro colectivo. Lo mejor que nosotros podemos generar a nuestro paso es dejar condiciones de igualdad”, agregó y manifestó: “La prioridad es resolver temas urgentes”.La vicegobernadora participó de una reunión con el presidente, Alberto Fernández, gobernadores, vicegobernadores y representantes de distintas provincias.“Hay un debate sobre la ampliación de la Corte pero también de la representación que tienen las provincias. La Corte define sobre las 24 jurisdicciones del país. Se viene haciendo una propuesta para pensar estas cuestiones, como toda norma incorpora la paridad como una condición necesaria. Son esos pisos que ya quedaron y permiten abrir el debate”, dijo.Comentó que en la reunión “no solo había gobernadores justicialistas. Los debates se generan siempre cuando surgen demandas. Hay que ver si prospera o no, pero hay que ser conscientes cuando avanzamos en la confección de las leyes o nosotros como partido de gobierno en las agendas”.La vicegobernadora indicó que recorren la provincia ya que “la dinámica de la gestión hace que podamos estar en territorio. Me quedó mucho la dinámica de cuándo fui Ministra de Desarrollo Social que en las recorridas uno encuentra la razón del por qué y para qué uno está dónde está. Las recorridas por la provincia tienen que ver con poder entender la importancia que tiene el poder estar en cada rincón, de que no hay ciudadanos de primera y de segunda, y que está bueno que trabajemos siempre desde el territorio. Seguramente desde el escritorio escuchamos demandas pero las podemos interpretar muchísimo más cuando estamos en el mano a mano con los vecinos, emprendedores, productores”.“La política está para transformar, y transformar implica escuchar y buscar consensos, y esto implica estar en el terreno. Los políticos tenemos que recorrer, escuchar mucho. Hay muchísimo para hacer”, afirmó.