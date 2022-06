Curvale recorre Paraná con "intenciones de llegar a la intendencia"

Gustavo Curvale, dirigente de la UCR, afirmó en Quién Dice Qué: “Tengo ganas de ser intendente de Paraná. Lo primero que hay que tener es equipo y proyecto de gobierno. Pero a las políticas de Estado hay que hacerlas con la gente. Estoy empezando a caminar la ciudad”.



“Participamos del sector en el cual hay gente del PJ, socialistas, y hay una enorme cantidad de gente que nunca participó en política y se suma a este proyecto. En la interna anterior participamos con Galimberti y con la propuesta radical que llevaron adelante los intendentes, nos separamos de la histórica Corriente Illia y nos pareció mejor fortalecer la propuesta radical para fortalecer el partido. No nos equivocamos hoy el partido radical está haciendo reuniones en distintos departamentos, se está tratando de armar una plataforma; los partidos que integran las alianzas se tienen que fortalecer y luego hacer la oferta, luego en las PASO se definirá mediante el voto popular”, dijo. Aclaró que en la interna “no participamos con Rogelio Frigerio”.



De la misma manera, manifestó que “estamos pensando en una ciudad moderna, distinta, donde a los servicios públicos hay que aplicarle el sentido común. Lo que sí hay que discutir es cómo llevamos a Paraná hacia otro paso, a despertarla. Hoy está apagada, no tiene un proceso de crecimiento. Nuestra hermosa ciudad hoy está asentada en proyectos antiguos. Hay que apuntar al turismo y a la economía del conocimiento. Tenemos universidades, gente que ya está agrupada en un polo tecnológico, tenemos que facilitar esos caminos”.



Curvale manifestó que en la gente ve que “hay una enorme necesidad económica, hay una enorme necesidad de la gente que la escuchen. El estado tiene que estar presente, tiene que tener políticas públicas, tiene que tener una preocupación. La municipalidad de Paraná tiene que estar para atender los reclamos de los vecinos de Paraná y eso hoy no se ve”. Elonce.