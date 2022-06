Upcn: “el hospital San Roque contrata enfermeros bajo el régimen de Monotributo”

"No podemos dejar que avance esa forma de contratación", advirtió la Secretaria Gremial de UPCN con relación a la convocatoria de enfermeros y enfermeras monotributistas en el Hospital Materno Infantil San Roque.

Carina Domínguez transmitió que argumentando faltante de personal de Enfermería en esta época del año, el hospital contrataría bajo esa modalidad.



La dirigente recordó que "ya denunciamos esa forma de empleo en el hospital de Gualeguaychú y consecuente con ello, rechazamos de plano que se instrumente en otro efector de salud. Esto afecta los derechos de los trabajadores y no es más que una forma de precarización. En lugar de solucionar esta irregularidad en el Hospital Centenario, lo extenderían al materno infantil", cuestionó.

Explicó que en la administración provincial están previstos los mecanismos para reforzar los planteles cuando es necesario. Apuntó a la posibilidad de hacerlo a través de suplencias extraordinarias, por ejemplo.



Domínguez remarcó que "el Estado no puede fomentar la precarización de los trabajadores y trabajadoras. Esta forma de contratación le quita al trabajador la posibilidad de un aporte jubilatorio, de una obra social, y de estar cubierto con una ART, por lo que exigimos que no se implemente. No hay argumento que justifique tal decisión", remarcó.

UPCN pide a la Dirección del Hospital e incluso al mismo Ministerio de Salud que públicamente aclare la situación y desista de contratar personal con ese régimen.