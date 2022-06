Buscarán sancionar esta semana el alivio fiscal para autónomos y monotributistas

El Frente de Todos (FdT) buscará sancionar esta semana en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de alivio fiscal para más de cuatro millones de monotributistas y unos 140 mil empleados autónomos impulsado por el presidente del cuerpo, Sergio Massa, en una sesión especial en la que el oficialismo intentará aprobar también una agenda propia de iniciativas sociales y económicas.



La intención de la bancada del FdT es aprobar el jueves proyectos que tengan que ver con las "necesidades de la gente", señalaron fuentes del oficialismo para diferenciarse del pedido de sesión especial solicitado por un grupo de bancadas opositoras para debatir la Boleta Única de Papel.



La idea del FdT es pedir la sesión para el jueves, luego de emitir el martes un dictamen favorable sobre el proyecto de alivio fiscal para autónomos y monotributistas, que será el tema central de esa deliberación del pleno del cuerpo junto con otras iniciativas que ya tienen dictamen de comisión.



Se trata de los proyectos de Compre Argentino -aunque en este tema el FdT buscaba acuerdos con el Interbloque Federal para garantizarse la mayoría-, de Parques Nacionales, de beneficios impositivos para las industrias culturas y para la renovación de flotas de taxis.



Si se confirman los dos pedidos de sesiones especiales sucederá lo mismo a principios de mayo, cuando el FdT y JxC habían pedido dos sesiones y luego se pudo consensuar en una sola, con lo cual habrá que esperar si se concretan algunas negociaciones para unificar el temario.



Por lo pronto, las bancadas de JxC, Interbloque Federal, Juntos por Río Negro y Avanza la Libertad ya formalizaron un pedido de sesión especial para el miércoles para debatir el proyecto de Boleta Única, donde la oposición consiguió dictamen de mayoría y ahora debe reunir 129 votos positivos.



Desde el oficialismo, el cronograma que idearon consiste en convocar para el martes a las 15.30 a una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda con el fin de emitir el dictamen para el alivio fiscal, ya que confían en tener un amplio acuerdo a raíz de que ese proyecto fue firmado también por el presidente del Interbloque Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, y la legisladora de Juntos por el Cambio Margarita Stolbizer.



Además, en esa comisión hay otros proyectos sobre beneficios para monotributistas y autónomos que fueron presentados por legisladores opositores, entre los que se encuentra una iniciativa del diputado radical Victor Hugo Romero.



El proyecto que se discutirá en la comisión -que preside Carlos Heller- plantea alivio para 4,5 millones de monotributistas y más de 140 mil trabajadores autónomos.



La iniciativa elaborada por Massa y su equipo técnico apunta a que un porcentaje similar al 29,1% de suba que registraron en el primer semestre de este año las jubilaciones y demás prestaciones que paga la Anses se utilice para actualizar las escalas de facturación de las distintas categorías del monotributo desde el 1° de julio de 2022, se explicó.



Además, no se incluyen aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que "sólo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los 4,5 millones de monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado, si su facturación creció en términos nominales por efecto de la inflación", indicaron en los fundamentos de la iniciativa.



Sobre los autónomos alcanzados por el Impuesto a las Ganancias -unos 140 mil-, se propone incrementar las deducciones para que el mínimo no imponible quede "más equitativo o cercano al que aplican los empleados en relación de dependencia", indicaron fuentes oficialistas.



"Buscamos generar un alivio en el bolsillo de los pequeños contribuyentes con una medida simple, efectiva y práctica: subir los topes máximos de facturación desde julio sin modificar la cuota que pagan los monotributistas", destacó Massa, que espera tratar el proyecto el próximo jueves en el recinto.



Los cambios impactarán positivamente en la situación de 4.498.419 monotributistas de todo el país, lo que representa el 39 % de AMBA y el 61% de las provincias del interior.



Respecto a los autónomos que están alcanzados por el Impuestos a las Ganancias, que son alrededor de 140 mil contribuyentes, la solución que evalúa el proyecto se centra en "incrementar las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplican los empleados en relación de dependencia", se explicó desde el entorno de Massa.



De esta manera, la deducción especial para los autónomos representaría dos veces la ganancia no imponible, pasando la deducción de $505.129,66 a $757.694,52.



Así, la "brecha" de la deducción especial entre el empleado y el autónomo se achicaría de $707.181,58 a $454.616,72, mientras que para los nuevos profesionales se eleva de 1,5 a 2,5 veces la ganancia no imponible.



"Este incremento de la deducción impacta principalmente en los 140 mil autónomos con ingresos de hasta $ 8 millones, que concentran el 95% de los autónomos con impuesto determinado en el impuesto a las ganancias. Para esos independientes, se estima un ingreso adicional de bolsillo promedio de $ 52 mil anuales producto del alivio fiscal", dijeron las fuentes. (Télam)