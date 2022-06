Parlasur sesionará para tratar la expulsión de Pepín Rodríguez Simón

El Parlamento del Mercosur (Parlasur) sesionará este lunes en Montevideo, Uruguay, donde tratará la exclusión del cuerpo del parlamentario argentino Fabián 'Pepin' Rodríguez Simón, ex asesor del Gobierno de Cambiemos, sobre quien pesa un pedido de captura internacional en el marco de una causa en la que se lo investiga por la extorsión a los dueños del Grupo Indalo.



El Parlasur, presidido por el parlamentario paraguayo Tomás Bittar, volverá a reunirse a partir de las 11, en el marco de la sesión ordinaria LXXXI, y uno de los puntos a tratar por el plenario es la exclusión de 'Pepín' Rodríguez Simón, para lo que se necesita un número especial de representantes presentes.



El cuerpo legislativo dará tratamiento a dos informes, uno de mayoría por la exclusión y otro en minoría en contra de la pérdida del mandato del legislador que se encuentra prófugo de la justicia argentina.



Fuentes del Frente de Todos (FDT) en el Parlasur advirtieron que "reina una situación muy especial con este tema" y señaló que "hay una sorprendente mengua de participación de legisladores de varios países, en especial de argentinos y brasileños".



En ese sentido, sostuvo que "se necesitan 77 miembros para iniciar el debate sobre la expulsión de Rodríguez Simón, mientras que para tener quórum y debatir otros temas se requiere la presencia de 37 integrantes".



"Es muy probable que no se trate", afirmaron las mismas fuentes del FdT en el Parlasur.



A comienzos del mes pasado, la jueza uruguaya en lo Penal Especializado de Crimen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarián, rechazó la solicitud de refugio presentada por el abogado de Rodríguez Simón y el caso ahora se encuentra en manos del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º Turno, que deberá decidir si confirma o revoca la decisión de la jueza de primera instancia.



Por eso, hasta que el fallo no esté firme, no se activará el trámite de extradición que se encuentra en suspenso.



Aunque la justicia uruguaya confirmara el rechazo al pedido de refugio político y resolviera luego la extradición de 'Pepín', la palabra final corresponderá al Poder Ejecutivo de ese país, informaron fuentes del caso.



Rodríguez Simón es representado en Uruguay por el abogado Jorge Díaz, exfiscal de Corte y exprocurador General de la Nación de ese país, durante el Gobierno de Tabaré Vázquez.



El ex asesor de Macri permanece en suelo uruguayo desde el 8 de diciembre del 2020 y la jueza María Romilda Servini lo declaró en rebeldía el 19 de mayo del 2021, luego de que el propio Rodríguez Simón anunciara a través de los medios que se encontraba en ese país y que no pensaba presentarse a la indagatoria a la que había sido convocado, algo que luego ratificó su defensa por escrito.



Cuando lo declaró en rebeldía, la jueza Servini remarcó que el exfuncionario "dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la Justicia, lo cual fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021" y definió la estrategia de pedir refugio político en Uruguay como una maniobra dilatoria.



Servini planteó que el dirigente macrista tuvo pleno conocimiento de la existencia del expediente desde mediados de 2019 y se pudo defender en ese terreno con todas las garantías de la ley, por lo que resulta de imposible comprensión el planteo referido a su supuesto temor de ser detenido en forma indebida.



"Fabián Rodríguez Simón tiene herramientas procesales en el país (de diverso tipo) para articular estos planteos dentro del ámbito del proceso penal, es decir, del Poder Judicial de la Nación, poder autónomo del poder político respecto del que presenta o plantea sus sospechas (Art. 1 de la Constitución Nacional)", remarcó la magistrada en aquella oportunidad.



En este expediente se investiga "la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción", según surge de la imputación que obra en la causa.



Asimismo, el plenario de Parlasur también tratará la propuesta de disposición que aprueba el Acuerdo de Procedimientos para que la Misión de Observación electoral del Observatorio de la Democracia del Parlasur pueda participar como Observador internacional en las próximas elecciones presidenciales de la República Federativa de Brasil, a realizarse este año.



Por último, la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur presentará su Informe de Actividades del año 2020.