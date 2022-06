Scioli presidirá el Ministerio de Desarrollo Productivo tras la salida de Kulfas

El presidente Alberto Fernández le pidió este sábado laluego de considerar "éticamente reprochable" la difusión de un informe 'en off' sobre el proceso licitatorio del gasoducto Néstor Kirchner, en una jornada que culminó con otra sorpresa,, fue el colofón de un día atravesado por la acusación de lay responsabilizó por ella a "funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos" que "ejecutan ataques, sin dar la cara, mintiendo y utilizando periodistas".Poco después, Fernández le solicitaba la dimisión a Kulfas pero antes subrayó desde su cuenta oficial de Twitter que consideraba "éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro" y que no avalaba "esos procederes"; la decisión fue comunicada a las 14:20 por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.En los máximos niveles del Ejecutivo lamentaron quedeje la gestión pero consideraron una gran equivocación que se utilice un texto en off como réplica a lo que Cristina Fernández de Kirchner había planteado el viernes a la noche en Tecnópolis, donde solicitó que el Grupo Techint "haga acá, en Argentina, la chapa laminada que producen en Brasil para los caños" que se utilizarán en el gasoducto.El contrapunto fue cobrando tensión este mediodía, luego de que la empresa estatal Energía Argentina (exEnarsa) reprodujera íntegramente el off escrito a través de un comunicado en el que lo calificó como como una, en particular del proceso licitatorio, y donde además rechazó la acusación de que se había armado "un pliego de licitación a la medida de Techint".Desde Energía Argentina señalaron que el trazado del gasoducto requiere de "alcances técnicos" específicos, que determinan "los espesores de los caños" a usar, y así respondieron uno de los puntos que les reprochaba la nota atribuida a la cartera de Desarrollo Productivo, el de -supuestamente- haber armado "un pliego de licitación a la medida de Techint" porque la chapa que ese grupo empresario fabrica en Brasil es de 33 mm de espesor cuando en Europa se utilizan caños de 31 mm."Previo a iniciar el proceso licitatorio, Energía Argentina procedió a solicitar a la Cámara Argentina de Fabricantes de Caños y Tubos de Acero que indicara qué empresas podían cumplir con dichos requisitos técnicos. La respuesta fue que solo SIAT S.A. cumplía", replicaron desde la empresa, y agregaron que a pesar de esto realizaron "un proceso licitatorio internacional para convocar a empresas extranjeras", pero finalmente solo SIAT S.A. presentó oferta.SIAT S.A., única oferente para el suministro de la chapa laminada, es controlada por Tenaris, compañía del grupo Techint que fabrica tubos y brinda servicios para la industria energética, mientras que para la adquisición de válvulas, añadieron desde Energía Argentina, "el proceso licitatorio aún se encuentra abierto y será declarado fracasado debido a que ninguna de las ofertas cumple con los plazos de entrega solicitados".Con esas afirmaciones, la empresa a cargo de la licitación rechazó los dos cuestionamientos que contenía el informe en off, el supuesto favorecimiento a Techint y la adjudicación a "una importadora extranjera en lugar de un fabricante argentino que ofrecía precios y condiciones similares, incumpliendo el compre nacional".En el mismo sentido de negar las críticas sobre el proceso licitatorio, se pronunció el secretario de Energía, Darío Martínez, quien reposteó desde sus redes la desmentida de Energía Argentina y remarcó que "las obras del gasoducto Néstor Kirchner se han realizado de acuerdo a todas las especificaciones técnicas y cumpliendo todos los plazos que demanda una obra tan importante".En diálogo con radioKulfas dijo que IEA (nombre anterior de Energía Argentina) es conducida "por gente que tiene una relación muy cercana" con ella, y es "la empresa que hace la licitación (del gasoducto) y la que establece las condiciones".Hoy al mediodía, la presidenta del Senado definió las críticas al proceso licitatorio como "ataques" de "funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos" a los que consideró "muy injustos" y "dolorosos" pero "lo peor de todo", insistió, es que se ejecutan "sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas".Tras el pedido de renuncia a Kulfas, el Ejecutivo deberá resolver la continuidad de los funcionarios que trabajan con él, aunque entrada la noche desde la Casa Rosada volvieron a sorprender en un día a puro vértigo: el reemplazante será Scioli.De ese modo, el excandidato presidencial de 2015 deberá suspender la labor diplomática para asumir una cartera clave en la promoción del crecimiento, uno de los temas que siempre lo obsesionaron.