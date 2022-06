Control fiscal: ATER detectó edificios sin declarar en Paraná

En el marco de las políticas de control fiscal que lleva adelante la Administradora Tributaria (ATER) y los acuerdos celebrados con la Municipalidad de la capital provincial, durante mayo se detectaron e incorporaron mejoras no declaradas correspondientes a 11 edificios cuya valuación asciende a los 230.000.000 pesos.



“Nuestro objetivo con la fiscalización inmobiliaria es poner el foco en la equidad entre los que pagan conforme a la ley y quienes no. Y acá toma relevancia aquellos sectores de mayor capacidad contributiva. Al mismo tiempo buscamos simplificar los mecanismos de cumplimiento, atendiendo la cuestión impositiva de forma eficiente para generar recursos que provengan de una matriz cada vez más justa”, indicó el titular de ATER, Germán Grané.



Los inmuebles regularizados corresponden a edificios en altura y complejos habitacionales caracterizados por su calidad constructiva y que están ubicados en diferentes zonas residenciales de Paraná, sumando un total de 22.800 metros cuadrados.



“De un total de 11 inmuebles, cuatro no tenían mejoras declaradas y las restantes se encontraban con las mejoras anteriores a la obra, siendo esta situación detectada a partir del cotejo con información suministrada por el municipio local y la intervención del Departamento Económico", mencionó el director de Catastro, Carlos Duhalde.



Desde el área catastral se señalo además que los titulares de los inmuebles fueron debidamente informados de los procedimientos establecidos en la ley y las mejoras constructivas fueron incorporadas a la base de datos para su correcta tributación.