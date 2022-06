Gobernadores se pronuncian por Corte "federal, con paridad de género y unidad"

Gobernadores que se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con el objetivo de continuar con el debate del proyecto de ley para elevar de cinco a 25 el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación difundieron un documento en el que se pronuncian en favor de un máximo tribunal que sea "federal, con paridad de género y que garantice la unidad nacional y la calidad institucional".



Los mandatarios analizaron la iniciativa que le presentaron al presidente Alberto Fernández con el objetivo de propiciar "una reforma en la integración de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objeto de promover la unidad nacional en el cumplimiento de tres principios: a) federalismo, b) equidad de género, c) especialidad en la materia", según se afirma en el primer párrafo del documento que lleva la firma de mandatarios de 16 provincias y al que accedió Télam.



Los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Ahuad (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta) Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Sergio Uñac (San Juan), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), entre otros son algunos de los gobernadores que firmaron esta declaración.



"Esta iniciativa construye consensos en una visión reformista de la Corte por decisión autónoma de nuestra parte entendiendo que constituye un desafío mayúsculo en la construcción de una verdadera república democrática y federal. Las provincias argentinas no podemos ser convidados de piedra del poder central. Somos preexistentes a la Nación y constructores genuinos de la identidad de nuestra patria", remarcan.



Además, recuerdan que "la primera Corte Suprema de Justicia de la Nación fue integrada el 15 de enero del año 1863, estaba integrada por cinco miembros pero el país tenía aproximadamente 1.200.000 habitantes. La Constitución Nacional de 1853 regulaba el número de integrantes en 9 miembros pero la reforma de 1860 luego del Pacto de San José de Flores y la integración de la Provincia de Buenos Aires excluyó taxativamente el artículo que regulaba la fijación del número de sus integrantes".



Actualmente, el plexo normativo constitucional establece su regulación por ley sancionada por el Congreso de la Nación. La organización del sistema judicial de otros países de la región permite visualizar que la República de Chile posee 21 miembros, Costa Rica 22, Colombia 23. La República Federativa de Brasil posee 11 miembros y tanto nuestro país como Uruguay –siendo un país unitario- poseen tan sólo 5 miembros", consignan los gobernadores.



En España el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros y el Tribunal Supremo por el Presidente del tribunal, cinco presidentes de sala y 79 magistrados. En Francia, la Corte de Casación es el tribunal supremo compuesto de 120 consejeros mientras que en la India está integrada por un presidente y 25 jueces designados por el Presidente", afirman en otro de los pasajes del texto.



Por ultimó el documento indica que la República Argentina "posee juristas calificados que pueden ser el puente de plata para la construcción de una justicia autónoma, independiente, eficiente, eficaz que resuelva en tiempo y forma los problemas de la ciudadanía".



Al ingresar a la sede del CFI, ubicada en San Martín 871 de esta ciudad, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, señaló que "la idea es intentar tener la propuesta definitiva y si es posible redactarla".



En tanto, Quintela sostuvo que "existe una coincidencia casi absoluta con el Presidente respecto a la reforma de la Corte, aunque todavía faltan algunos detalles que acordar para redactar y enviar el proyecto".



"Hay coincidencia en que deberían ser 25 los miembros de la Corte", dijo Quintela, quien además afirmó que el Presidente "planteó respetar la paridad de género y por eso no menos de 12 mujeres van a integrar la Corte", en el caso de que se sancione dicha iniciativa.



En la conferencia de prensa que dieron anoche en la Rosada, al salir de la reunión con el Presidente que se extendió por más de una hora, los gobernadores anticiparon que hoy se volverían a reunir en el CFI para "dar a luz el proyecto definitivo" que se dialogó con Fernández, según dijo Rodríguez Saá.



Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, adelantó que la reunión de hoy tendrá como objetivo "unificar los criterios para seguir adelante".



Por parte del Ejecutivo, participaron ayer del encuentro la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el secretario de Justicia, Juan Martín Mena.



La propuesta, según trascendió, cuenta con el visto bueno de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.