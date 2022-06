100 años YPF: “Argentina tiene oportunidad de tener gran futuro”, dijo Fernández

"Hoy YPF da resultados muy buenos", aseguró el presidente Alberto Fernández al encabezar el acto por el centenario de la empresa estatal de energía Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que se realizará en el predio de Tecnópolis, en la localidad bonaerense de Villa Martelli, partido de Vicente López, y con "récord de producción de gas y petróleo como hacía años que no tenía".



Aseguró que se proyecta que, para el "2030 (la empresa), extraerá 140 metros cúbicos de gas" y producirá "700 mil barriles de petróleo", y que “el gasoducto Néstor Kirchner permitirá que mucho gas llegue al centro del país”.



Fernández destacó además que el exmandatario Hipólito Yrigoyen “tomo una gran decisión que lo enfrentó a sectores conservadores” cuando hace 100 años creó YPF.



Asimismo, el Presidente señaló que "Gobernar sin endeudarse es un acto de responsabilidad", y que “cuando un país se endeuda pierde libertad”, al recordar palabras del exmandatario Néstor Kirchner. Ante ello, pidió “recordar para no repetir las malas experiencias”.



Y afirmó que “Argentina tiene una oportunidad de tener un gran futuro”, reclamó “trabajar por la unidad” y aseguró que le seguirá “pidiendo a los compañeros trabajar para construir una Argentina justa, libre y soberana como la soñó (Juan Domingo) Perón".



Fernández advirtió que hay que "recordarle a los argentinos" que quienes "machacan sobre su desánimo" son los que cuando gobernaron hicieron que "cayera a la mitad la inversión" en exploración y explotación de los yacimientos hidrocarburíferos argentinos.



"Entre 2015 y 2019 YPF fue cediendo su espacio en el mercado en favor de otros; cayó casi la mitad de la inversión que se hacía para explotar esos yacimientos y lo único que creció en YPF fue la deuda; en estos tiempos en que la antipolítica crece sin esfuerzo (...) hay que recordar que quienes machacan sobre su desánimo hicieron esas cosas", aseguró.



El presidente dijo que en su última gira por Europa pudo comprobar que "todos saben del potencial de la Argentina.



"Me hablaron de la energía, todos conocen Vaca Muerta. Todos interesados en el hidrógeno verde argentino, todos me hablaban del litio", señaló el jefe de Estado sobre el interés de sus interlocutores en esos encuentros.



Al respecto, ratificó la convicción de su Gobierno de construir "toda la infraestructura necesaria para estar preparados" y dar respuestas a una futura demanda mundial de alimentos y energía, en el marco de las consecuencias que dejará la guerra en Ucrania.



"Soy de los que creen que ganar dinero no es una indecencia, lo que es indecente es que la ganancia quede en manos de pocos y la pobreza se distribuya en millones", dijo.



Fernández puntualizó además la labor del general Enrique Mosconi en YPF y pidió al titular de esa empresa, Pablo González, que el complejo de Ensenada "vuelva a llamarse 'Petroquímica General Mosconi'".



Por su parte, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que "desde 1983, el principal problema estructural de la Argentina es la deuda externa" y "todos los condicionamientos de esa deuda", en el acto que se realiza en Tecnópolis por el centenario de YPF.



"45 mil millones de dólares de deuda recibió la democracia", precisó la vicepresidenta en ese sentido tras la emisión de un video en el que Nicolás Dujovne, exministro de Economía de Mauricio Macri se refirió a la deuda externa.



En ese sentido, Fernández de Kirchner afirmo que “gobernar es administrar tensiones en favor de las grandes mayorías” y consideró que el kirchnerismo durante sus 12 años de gobierno había encontrado "la forma de desendeudar a la Argentina”



"Es indescriptible la sensación y sentimiento que uno experimenta cuando ha cumplido con un deber de devolverle a los argentinos YPF, Vaca muerta y el enorme potencial que representan", afirmó Fernández, quien recordó las críticas que recibió su gobierno, diez años atrás, de parte de algunos medios de comunicación cuando se decidió la expropiación del 51% de YPF.



Al respecto, afirmó que "no fue una decisión dogmática" la estatización de YPF, sino que se trató de "recuperar la soberanía hidrocarburífera para los argentinos", y resaltó: no se va a hacer solamente el gasoducto "Néstor Kirchner", "vamos a hacer muchísimos".



Afirmó además que “la historia se construye frente a las adversidades con pecho y coraje”, y deploró que haya “gente que destile odio contra la política".



Por otra parte, Fernández destacó que "crecieron 78 puntos los salarios de la Argentina" entre el 2003 y el 2015, durante los gobiernos kirchneristas, pero luego, en los "cuatro años posteriores cayeron 20 puntos" durante la gestión de Cambiemos.



Además, la vicepresidenta consideró que “el futuro se construye en el presente”, se mostró esperanzada en que “Argentina se convierta en un gran proveedor de energía para el mundo” y le reclamó a la empresa Techint que “traiga su producción al país”.



Finalmente, Fernández de Kirchner hizo alusión al séptimo aniversario de la primera marcha del #NiUnaMenos. sobre lo cual señaló: "siempre antes de la violencia física hay una violencia simbólica, la de la palabra. Como primera presidenta mujer de este país puedo dar cátedra acerca de violencia simbólica".



Así se pronunció la Vicepresidenta durante su discurso al encabezar junto al presidente Alberto Fernández el acto por el centenario de la empresa estatal de energía Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).