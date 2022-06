Lanzaron la temporada de invierno y pronostican que será "absolutamente récord"

El Gobierno nacional lanzó este viernes la temporada de invierno 2022, sobre la base de una mayor conectividad a través de Aerolíneas Argentinas, y pronosticó semanas "absolutamente récord" con un nivel de reservas superior en un 30 por ciento más respecto del 2019, antes de la pandemia de coronavirus.



El lanzamiento se realizó en el Centro Cultural Kirchner (CCK), encabezado por los ministros del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y de Turismo y Deportes, Matías Lammens, junto al presidente de la línea de bandera, Pablo Ceriani y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli.



En el marco del acto, Aerolíneas Argentinas presentó su esquema de vuelos para la temporada de invierno y Ceriani destacó que la base será "la conectividad en la región, particularmente con Brasil".



Por su parte, Lammens puntualizó que el trabajo realizado "es de un equipo, que elaboró una estrategia, codo a codo con cada área de gobierno y que ve en el turismo una oportunidad enorme y tiene un plan para que Argentina siga creciendo, no solo en la región, sino en el mundo".



Durante su discurso, el ministro de Turismo dijo que "éste, más que un Estado presente, es un Estado emprendedor, un Estado innovador, que trabaja junto al sector privado generando las condiciones para que ese sector privado invierta".



"Tendremos una temporada de invierno absolutamente récord, con más de 5 millones de turistas, con un nivel de reservas superior en un 30 por ciento al 2019, y esperamos que más de un millón de turistas extranjeros nos visiten durante la temporada de invierno, sobre todo de los países limítrofes, pero también de estados Unidos y Europa", pronosticó.



De Pedro, en tanto, sostuvo que su cartera es "un articulador entre las necesidades de los gobernadores y gobernadoras", porque "cuando pensamos en el empleo y en la Argentina profunda y vemos los números del turismo, que representan casi el 10 por ciento del PBI, que es mucha plata y mucho empleo, no solamente nos quedamos con eso, sino que hay pueblos enteros que viven del turismo, donde la economía central se genera a raíz de la actividad turística".



En el mismo sentido, Ceriani afirmó que están "seguros que será una temporada muy buena" y destacó el funcionamiento del programa "PreViaje", al que definió como "una política fenomenal que está llevando adelante el Gobierno, muy imaginativa, que no tiene precedentes" y "ha demostrado una efectividad llamativa", al tiempo que señaló que están "igualando prácticamente la oferta a lo que teníamos en pre pandemia".



A su vez, Scioli hizo hincapié en la importancia que tiene Brasil para el turismo y el comercio argentino y destacó "el esfuerzo que realizan las provincias para que, en un trabajo conjunto con Aerolíneas Argentinas, los brasileros puedan venir a disfrutar de lo que le ofrece nuestro país".



La presentación de la oferta de invierno de Aerolíneas Argentinas, estuvo a cargo del Director Comercial de la compañía, Fabián Lombardo, quién explicó que en lo que hace a los vuelos domésticos, "en los meses de abril y mayo se logró alcanzar el 100% de pasajeros transportados preCovid, mientras que, entre enero y mayo, con 3.732.281 pasajeros transportados, se llegó al 92% respecto a la prepandemia".



En esa línea, precisó que "hoy se están operando 68 rutas, con presencia en todas las provincias y a partir de julio serán 77, con asistencia a 37 destinos, habiendo sumado a Puerto Madryn a los destinos nacionales".



También se refirió al reinicio del Hub Córdoba, desde donde se atienden 16 destinos y a partir de julio se sumarán Chapelco y San Juan, en tanto que se operan 43 intertramos sin pasar por Buenos Aires, que llegarán a ser 47 este año, contra los 35 que había en el 2019.



Lombardo resaltó la recuperación de los Corredores Federales, Turísticos y Petroleros, mientras que en el mes de julio comenzará a operar el Corredor Atlántico y puntualizó que "los destinos más buscados son los de Bariloche, Córdoba, Mendoza, Ushuaia, El Calafate, Iguazú, Salta, Tucumán, Neuquén y Comodoro Rivadavia".



A nivel internacional, dijo que "se logró transportar al 62% de pasajeros respecto a la prepandemia, y en julio la previsión es llegar al 75%, operando hoy a 21 destinos, habiendo sumado a La Habana y Brasilia a los destinos internacionales".



Por otro lado, señaló que la Regionalización de Aeroparque, "permite que todos nuestros vuelos de Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia operen allí, potenciando la conectividad con el resto del país" y comentó que comenzaron a operar en Aeroparque, por primera vez, vuelos a Lima y Bogotá, Colombia, promoviendo así un mayor desarrollo del turismo a los 35 destinos que la empresa opera desde esa estación aérea".



Estimó así que "se habrá recuperado la oferta preCovid a partir de julio 2022, recuperando el vuelo diario a Madrid, y desde anoche reiniciamos la operación a Roma con 3 vuelos semanales a partir de junio y 4 en noviembre".



En lo que hace a la operación con Brasil, el destino más importante para el Turismo nacional, "se instrumentaron conexiones con Córdoba, Mendoza y Tucumán, habrá 4 vuelos semanales a Porto Alegre y Curitiba, 28 vuelos semanales a San Pablo y 4 vuelos semanales a Brasilia".



En cuanto a nuevas rutas, sostuvo que "comienzan a operarse vuelos entre San Pablo-Salta / Tucumán con 3 vuelos semanales; 7 vuelos semanales entre San Pablo y Bariloche; 2 entre San Pablo y Chapelco; también 2 entre San Pablo y Ushuaia y habrá 2 vuelos semanales entre San Pablo- Córdoba-El Calafate".



En tanto, señaló que "la ruta entre San Pablo y Mendoza tendrá tres vuelos semanales, con código compartido con la brasilera GOL".



"En total tendremos 74 frecuencias semanales con Brasil, con una oferta de 109.000 asientos mensuales, que es más del 100% de la oferta preCovid", remarcó.