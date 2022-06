Entre Ríos fortalecerá el abastecimiento eléctrico en Paraná y Santa Fe

El gobernador Gustavo Bordet se reunió con el presidente de Enersa, Ramiro Caminos, para dialogar sobre las distintas obras energéticas que se desarrollan y a ejecutarse en la provincia.

Tras el encuentro, que se concretó en el Centro Provincial de Convenciones, Caminos precisó que fue una charla de trabajo donde "hablamos de las distintas obras del Sistema Energético de la provincia".



Entre ellas, mencionó la apertura de la licitación de las líneas III y IV de 132 kv que realizará el 13 de junio. "Esta obra le va a permitir a la provincia independizarse de Santa Fe del sistema energético. Esta es una línea de 132 kv que viene de Salto Grande a Paraná", explicó y puso de relieve que con esta obra se "lograría la independencia de Santa Fe".



Dicha obra fortalecerá el abastecimiento eléctrico a la ciudad de Paraná, Santa Fe y zonas de influencia, ya que permitirá una doble alimentación en el área abastecida por el Sistema de Transporte Nacional en 500 kV y en la vinculación de los Sistemas Provinciales en 132 kV entre la provincia de Entre Ríos y la provincia de Santa Fe.



Caminos precisó que "esta independencia es para toda la provincia, pero en general para Paraná", y adelantó que una vez que se culmine la obra "la provincia de Santa Fe va a tener, como va a utilizar esta línea, que pagar un canon a la provincia de Entre Ríos. Eso es un canon bastante importante", expresó.



Por último, dijo que para la industria significa, "más energía, más potencia, pero básicamente lo que logramos es la independencia en el sistema energético de la provincia de Entre Ríos. Hoy teníamos mucha dependencia desde la provincia de Santa Fe de la Estación transformadora de Santo Tome", explicó. La obra A través del proceso de la licitación pública para culminación de la Construcción, Provisión y Montaje de Líneas de 132 kV desde ET 500kV Gran Paraná, Ampliación ET 132/33/13,2 kV Paraná Norte y Obras de Comunicaciones en ET Paraná Este y ET Crespo y licitación pública internacional N°1/13 BID 1914/OC-AR se finalizará con la vinculación del Sistema de Transporte en 132 kV a la Estación Transformadora de 500/132 kV Gran Paraná.



El plazo de ejecución de la obra es de 180 días y cuenta con un presupuesto estimado de más de 60.000.000 pesos.

Cabe destacar que toda la inversión realizada por la provincia en el Proyecto denominado Estación Transformadora Gran Paraná y obras complementarias fue de más de 100 millones de dólares.