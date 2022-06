Comisión de Diputados analiza modificar la Ley 10.027 de Régimen Municipal

Este jueves la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales, presidida por el diputado Leonardo Silva (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), se reunió para continuar con el trabajo en torno a las modificaciones en el articulado de la Ley 10.027 de Régimen Municipal para una reforma integral.



La Ley entró en vigencia en 2011, como indicó el presidente de la Comisión, "en el ejercicio se empezaron a advertir cuestiones no del todo claras o no tenidas en cuenta". Entre ellas, de ambiente y de género, que han cobrado mayor visibilidad en los últimos años y requieren ser detalladas con contundencia, como así también con la pandemia y las consecuentes disposiciones tecnológicas.



"En un principio nucleamos todos los anteproyectos de modificaciones que había en ambas Cámaras y establecimos un cronograma de reuniones periódicas, con la intención de no tratar más de un par de artículos en cada una para poder desgranarlos detenidamente, siendo que no todos han sido revisados anteriormente", dijo Silva.



El legislador destacó la pluralidad de voces en el debate: "si bien medianamente venimos cumpliendo con los tiempos estipulados, hay artículos que siguen en discusión, debido a cuestiones de posicionamiento político, pero todas las voces están siendo partícipes. Diputados del oficialismo y la oposición, asesores que en general han estado relacionados a la función municipal, y el vecinalismo que son representantes de los territorios. También trabajamos en conjunto con la misma comisión del Senado y la mantenemos al tanto del debate".



Silva afirmó que el debate "se enriquece con la cantidad de grises en la Ley que se manifiestan en distintas situaciones que han ocurrido. Todo cambio que se propone nace de algún planteo en un municipio".



La Comisión ha tratado más de 90 artículos y planifica seguir con la misma modalidad. "A futuro, queremos hacer un dictamen compartido con la comisión del Senado para llegar en este período legislativo con un producto que podamos debatir en el seno de la Cámara", aseguró el diputado.