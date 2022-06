Crearán un sistema de consultas online para el Registro de la Propiedad Inmueble

El Registro de la Propiedad Inmueble tendrá acceso on line a sus folios reales para diversas consultas, a través la implementación de un sistema informático que será realizado por la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero y la decana de la Facultad, Daniela Dans, firmaron este martes un convenio que permitirá desarrollar un sistema on line para carga de crédito, consultas in visu según el crédito disponible y auditar dichas consultas."Estar vinculados con el conocimiento a través de las Universidades hace que las gestiones de gobierno sean más eficaces, con menos errores y con una respuesta hacia la comunidad que es muy necesaria", destacó la ministra Romero al término de la rúbrica."Este sistema facilitará a los profesionales la obtención de una copia digital del folio real requerido y es parte del plan de modernización de los Registros que nos propusimos desde el Ministerio en la gestión del gobernador Gustavo Bordet", agregó.Por su parte, la decana Dans, indicó: "Como Facultad queremos devolverle un poco de todo lo que el Estado invierte en educación, para nosotros es un placer y queremos estar a la altura de las circunstancias"Con un plazo estimado de cuatro meses, el sistema desarrollado por la Facultad se ajustará, a su vez, al sistema que ya posee la Dirección General de Informática de la Provincia de Entre Ríos. El mismo estará orientado a facilitar a los profesionales autorizados por la Dirección y/o Ministerio a obtener una copia digital del folio real requerido.Estuvieron presentes la secretaria de Justicia, Adriana Pérez y la directora de Notariado, Lucrecia Tepsich.