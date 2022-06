A un año de su muerte: descubren placa para homenajear a Sergio Varisco

Foto 1/3 Foto 2/3 Lucía Varisco habló del homenaje a su padre Foto 3/3

El viernes 27 de mayo se cumplió un año de la muerte del ex intendente de Paraná, Sergio Varisco.



El homenaje del Movimiento Unidad Radical (MUR) al dirigente radical y ex intendente de Paraná se realizó este miércoles por la tarde en la sede provincial del Comité Provincial de la UCR.



Su hija, la diputada provincial Lucía Varisco se refirió, en diálogo con Elonce, sobre el homenaje a Sergio Varisco.



“Se sienten tantas emociones juntas; el descubrimiento de la placa tiene que ver con hacer tangible su presencia. Sergio Varisco vive en cada uno de los militantes y en el corazón del pueblo. Creo que sin duda, forma parte de la identidad de este querido partido y de esta ciudad. Son momentos difíciles, pero él siempre decía que en los momentos difíciles hay que sacar fuerzas de dónde uno no puede, y eso hacemos”, afirmó a Elonce.



Contó que en el homenaje “hay no sólo militantes de nuestro espacio interno sino de todo el radicalismo en general; hay ciudadanos independientes y paranaenses en general, e incluso gente del interior de la provincia. Estoy más que orgullosa de lo que ha sido ‘mi viejo’”.

