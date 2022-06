Desde UPCN advirtieron sobre el ámbito de discusión salarial de los enfermeros

La Secretaria Gremial de UPCN, Carina Domínguez, advirtió que "si en el proceso de reglamentación de la Ley de Enfermería, el gobierno no toma una decisión política, instala una confusión sobre el ámbito de discusión del salario de los enfermeros y enfermeras en el Estado provincial".La dirigente recordó que hace más de dos meses que el gremio insiste en que para los trabajadores la Ley 10.930, tiene dos aspectos centrales: escalafón y salario."El verdadero sentido de la ley, para los trabajadores, es el reconocimiento salarial", remarcó Domínguez y cuestionó que "justamente sobre ese aspecto no hay definiciones, no sabemos qué piensa el gobierno, no sabemos qué, quiénes y en dónde se lleva adelante este análisis". Agregó que "el Ministerio de Salud envió una nota a Economía, pero desconocemos el avance que ha tenido, en caso que lo hubiera tenido".Domínguez fundamentó su advertencia al explicar que "en el texto original de la ley, los sindicatos teníamos el proceso de la negociación colectiva en la paritaria, pero el proyecto que se aprobó incluyó la discusión salarial como una instancia en la Comisión asesora. Por eso, UPCN insiste en la necesidad de una definición política del gobierno, es imprescindible para poder reglamentar estos aspectos", fundamentó en un comunicado enviado a este medio."Ayer se reunió nuevamente la comisión que se ocupa de la reglamentación de la ley y no hubo avances en esos temas. Somos recurrentes, ya hace dos meses y medio que pedimos que escalafón y aspectos salariales sean tratados. Coherentes con ese planteo, ayer hemos señalado que de ninguna manera vamos a permitir que se use a la comisión asesora como una excusa para dilatar los tiempos de las obligaciones que el Ministerio de Salud debe cumplir. A esta altura está claro, si teníamos dudas ya se despejaron: el gobierno no tiene intenciones de reglamentar esta ley en estos puntos centrales que desde los sindicatos estamos exigiendo", insistió.Adelantó que "en UPCN estamos evaluando con los trabajadores iniciar una medida de fuerza, asambleas de dos horas por turno, si en los próximos días no tenemos alternativas para evaluar"."Salud es un área crítica. La ley no puede ser una foto de aplausos en la Legislatura pos pandemia; debe ser una política de Estado debidamente orientada a que los enfermeros y enfermeras tengan la valoración que la sociedad le dio. El gobierno no se cansa de decir en los discursos, que fueron fundamentales en un momento de crisis sanitaria, pero a la hora del reconocimiento efectivo, no toma las decisiones que los trabajadores esperan", concluyó.