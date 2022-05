Intendentes Justicialistas respaldan proyecto para que deuda la paguen evasores

A través de una nota dirigida a las y los diputados nacionales entrerrianos, la Liga de Intendentes del PJ manifestó su apoyo al proyecto de ley que el pasado 12 de mayo obtuvo la media sanción de la Cámara de Senadores de la Nación.



“Creemos que es necesario que el peso de esta deuda contraída durante el gobierno de Macri no recaiga sobre las y los trabajadores, ni sobre el desarrollo de nuestros pueblos, sino que debe ser afrontado por los responsables y cómplices del endeudamiento completamente desequilibrado”, sostiene la Liga a través del comunicado, haciendo referencia a la deuda de 44.000 millones de dólares contraída por el gobierno de Cambiemos en 2018.



Cabe recordar que la iniciativa fue propuesta por senadores del Frente de Todos a fines de crear un Fondo para la cancelación de la deuda con el FMI a partir de una alícuota a aquellos activos argentinos en dólares no declarados en el exterior.



En este marco, el proyecto contempla la aplicación de una alícuota del 20 por ciento a quienes tengan bienes no declarados y paguen de manera voluntaria y espontanea sin intervención de la AFIP dentro de los primeros seis meses de entrada en vigencia la ley. Por el contrario, para quienes declaren activos luego de este plazo, la alícuota ascendería al 35 por ciento.



Según estimaciones oficiales, los activos no declarados ascienden a un aproximado de 400 mil millones de dólares.