Boleta Única: la oposición consiguió dictamen pese al rechazo oficialista

Diputados de los bloques opositores consiguieron este martes en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados darle dictamen a un proyecto de Boleta Única de Papel para elecciones nacionales, pese al rechazo Frente de Todos y el Gobierno nacional.El plenario de las comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y Presupuesto -que conducen los oficialistas Rodolfo Tailhade, Hernán Perez Araujo y Carlos Heller, respectivamente- sesiona desde las 14. Los bloques opositores consiguieron, mientras aún se desarrolla la reunión, un dictamen de mayoría con 58 firmas.Juntos por el Cambio (JxC), el Interbloque Federal, Juntos por Rio Negro y Avanza Libertad estuvieron en las últimas horas terminando de definir el texto unificado. Decidieron finalmente seguir el modelo cordobés, que permite incluir en una misma papeleta a todos los cargos estén en juego en una elección.

Dictamen de mayoría de Bole... by Todo Noticias

Aun no fue definida la fecha en la que el proyecto pasará al recinto, pero la oposición unida tendría los votos necesarios para darle media sanción de la Cámara de Diputados a partir de la semana que viene. De hecho, para forzar el tratamiento en comisiones, los bloques opositores consiguieron en el recinto 132 votos positivos, tres más de los necesarios para aprobar una norma.Sin embargo, encontraría grandes dificultades luego en el Senado, donde el oficialismo tiene mayores números y donde Cristina Kirchner ya se pronunció en contra.Los argumentos del Frente de Todos contra el proyecto van desde el gran tamaño que podría llegar a tener la boleta y la posibilidad de que los nombres de la mayoría de los candidatos queden ocultos, hasta los supuestos costos del nuevo sistema.Hubo fuertes cruces entre oficialismo y oposición durante la reunión de este martes. “A esta ley le pondría ‘Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad’, el mismo nombre que eligió el oficialismo para la ley de las PASO en el año 2009. Perdamos el miedo a empoderar al elector como lo empoderamos en aquella oportunidad”, chicaneó el jefe de la Coalición Cívica en Diputados, Juan Manuel López.Salió a responderle el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez: ”No están queriendo dar lecciones de política. Esto es una simulación de debate, no pudimos discutir entre nosotros”, dijo, pese al mes de tratamiento en comisiones que tuvo el proyecto.Los diputados del bloque oficialista acusaron a la oposición y especialmente a Juntos por el Cambio de intentar “obstaculizar” la gestión del Gobierno de Alberto Fernández. “Deberíamos dar una discusión seria, pero para eso necesitaríamos una oposición seria”, disparó la camporista Paula Penacca. “Para las cosas serias no se juntan. ¿Por qué no se juntan para debatir las otras leyes que le mejoran la vida de la gente?”, agregó.Durante el último mes, el proyecto de Boleta Única no solo recibió el rechazo del oficialismo en Diputados y de Cristina Kirchner, que preside el Senado. También fue criticada por el Poder Ejecutivo, que conduce Alberto Fernández. Alejandro “Topo” Rodríguez, diputado del Interbloque Federal, ironizó sobre el hecho de que, después de mucho tiempo, Presidente y Vicepresidenta se hayan mostrado de acuerdo en algo. Fuente: (Tn)