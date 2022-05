Para UPCN “falta decisión política” para reglamentar la Ley de Enfermería

Foto: No hay avances en las reuniones por la reglamentación de la ley Crédito: Archivo

En la reunión de la comisión conformada para avanzar en la reglamentación de la Ley de Enfermería, UPCN volvió a insistir en la necesidad de que se avance en los aspectos vinculados al escalafón y a lo salarial, pero “el Gobierno evidentemente no tiene intenciones de reglamentar la Ley de Enfermería, al menos en estos dos puntos clave que implicarían un reconocimiento para los trabajadores y las trabajadoras del sector”, indicó Carina Domínguez, secretaria gremial.



Cabe destacar que en la reunión pasada (que tuvo lugar el 17 de mayo) se informó a los gremios que Salud le había enviado una nota al Ministerio de Economía para que analice aspectos vinculados a escalafón y salarios. “No sabemos qué pasó con eso, desconocemos cuál es el avance que ha tenido esa nota, si es que lo ha tenido. No hay un interlocutor, nadie explica cuáles son las dificultades para avanzar en este sentido y por qué no se avanza”, sostuvo la dirigente.



Enseguida advirtió que “de ninguna manera vamos a permitir que se use a esta comisión asesora como una excusa para dilatar los tiempos y demorar las decisiones que debe tomar el Ministerio de Salud de Entre Ríos”.



“Acá falta una decisión política”, aseveró Domínguez y agregó: “La resolución de las cuestiones técnicas y normativas responden a una decisión política, pero evidentemente no la hay”.



En este marco, adelantó que “desde UPCN se está analizando la posibilidad de iniciar medidas de fuerza: si no hay novedades en los próximos días, se harán asamblea de dos horas por tuno”.



“La Ley de Enfermería no puede limitarse a ser una foto y un aplauso en la Legislatura, sino que debe convertirse en una política de Estado orientada a que los enfermeros y enfermeras sean valorados como se merecen”, enfatizó.



Personal de enfermería en cargos directivos



En la reunión también se trató el artículo vinculado al acceso de enfermeros y enfermeras a cargos directivos en centros de salud.



“A pesar de que esta posibilidad está contemplada en la Ley de Enfermería, chocaría con ciertas normativas anteriores: son cuestiones que deben resolverse técnicamente”, explicó la Secretaria Gremial de UPCN.



“Si la voluntad de los legisladores fue que el personal de enfermería pueda acceder a cargos de conducción, la reglamentación debería encuadrarse para que esto sea posible”, concluyó. (APF)