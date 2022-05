Koch destacó la gran cantidad de obras que se llevan a cabo en Entre Ríos

El jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch, estuvo en el programa Quién Dice Qué, de Elonce, y habló sobre obras en la provincia.



“Este lunes pusimos en marcha el acceso a Santa Elena, por Ruta 48. Fue una obra muy esperada. Por decisión del gobernador trabajamos durante mucho tiempo. Tenemos una provincia inundada de obras viales, cloacales, de agua y de todo tipo. Todo es decisión de Bordet y el federalismo del presidente Fernández. Hay una Argentina que se está poniendo de pie”, dijo.



Asimismo, remarcó que “en la provincia, con los jefes municipales, la relación es excelente. Quien me conduce políticamente, que es Sergio Massa, como nuestro gobernador, nos piden que trabajemos todos los días para los entrerrianos. No nos fijamos en el color político, nosotros estamos a disposición. En La Paz, donde es intendente Sarubi, se está haciendo el acceso, un pedido que está desde el `83 y se está concretando en esta gestión. En Crespo, donde gobierna Schneider, se está haciendo el acceso. Estamos trabajando en todos lados”.



Se refirió a la obra de Ruta 18 y manifestó que “viene bien, pudimos resolver el tema del primer tramo, de Ruta 14, desde el Puerte de General Campos a Sandoval. Hubo una modificación de obra en la anterior gestión y luego se paralizó. Esto hizo un daño importante en el paquete y estructuralmente, pero llegamos a un entendimiento con las empresas. Creemos que dentro de los 30 días estamos en condiciones de decir que van a retomar la actividad. Se va a sanear lo que se rompió y se hará nueva carpeta”.



Habló sobre los dichos de Frigerio y aseguró que “ellos dicen que vienen a transformar la provincia, pero estuvo cuatro años de ministro y la dejó muerta. Es bueno escuchar que se juntan a debatir ideas, pero tienen que ser muy conscientes de que hicieron daño”.



Sobre la obra de conexión física entre la Ruta 18 con la Ruta 12, expresó: “resolvimos el tema. Se va a venir por la traza existente. Se va a cambiar el perfil y en vez de ser autovía va a quedar con perfil urbano, como vemos hoy en Av. Almafuerte. Se va a acomodar la rotonda de la Virgen y de esta manera resolveremos el tema de Las Acacias, que tenía muy preocupados a los vecinos. Cambiamos el eje y así escuchamos a la gente. No queremos pelearnos con medio barrio, sino brindarles obras que los beneficien”.



“Con la no aprobación del proyecto de Presupuesto nos atrasamos y tuvimos un tiempo para reorganizarnos. Son cosas que le hacen mal a la gente. Se le hicieron perder a la provincia muchos millones de pesos que iban a destinarse a obras”, dijo.



Política



Se refirió también al Frente Renovador y su vínculo con la provincia. “La gente le tiene aprecio, quedó mucho. Hace unos días hicimos una encuesta de Massa, para saber qué opina la gente y me quedé sorprendido por la cantidad de personas que están en conocimiento de lo que hace Massa. Lo que más valoran es el silencio, dicen que les gusta porque habla lo justo y necesario. La gente está algo cansada de que todo el día estemos hablando mal del otro. Massa ha aprendido mucho y es un actor importante dentro del Frente de Todos. Mantiene un equilibrio dentro de esta situación delicada que se vive”.



“Cada movimiento que hace Massa lo hace en la gente. Él siempre es candidato. Definirá cuándo es el momento, es una persona joven. Nosotros tenemos en claro de que hay que estar todos juntos”, agregó.



En Entre Ríos “voy a estar donde Sergio Massa me convoque. Vamos a estar siempre acompañando porque hay un proyecto. Tenemos un proyecto de integración, creemos en el trabajo, en la cooperación, en la justicia social, pero no en el asistencialismo. Creemos en una Patria Grande donde todos podamos trabajar, educarnos y tener tranquilidad económica que haga bienestar social”. Elonce.com