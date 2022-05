Con autoridades de UNICEF, se reunió la Mesa de Primera Infancia en Paraná

Se reunieron en Paraná los integrantes de la Mesa de Primera Infancia, el programa que se desarrolla en articulación con Unicef Argentina.“La primera infancia, con el coronavirus, es el grupo etario más afectado porque les robamos los parques, los centros de primera infancia, porque estaba todo cerrado. Y para llegar a cada niño de cada hogar, siendo que no es fácil en las comunidades rurales que están dispersas, aisladas en islas, necesitamos potenciar los espacios comunitarios para dar ese servicio”, indicó ala directora de UNICEF para América Latina y el Caribe, Jean Gough.Y agregó: “Nos preocupa mucho la socialización, los niños chiquitos necesitan aprender a vivir con otros y si no logramos acelerar ese aprendizaje, podemos tener un futuro no tan alentador; por eso apostamos a la recuperación socio-emocional y mental de los niños chiquitos, en la escuela y la secundaria”.“Queremos que se fomenten los espacios sociales y se articulen mejor porque el trabajar juntos y coordinados ayuda a la eficiencia y al gasto, porque por cada dólar que invertimos, recuperamos 16, entonces, la primera infancia es la mejor inversión que un gobierno puede hacer para la niñez”, remarcó Gough.Por su parte, la representante UNICEF Argentina, Luisana Brumana, destacó: “Monitoreamos la situación de las familias con niños y adolescentes durante estos dos años de pandemia, a los que impactó de varias maneras, por eso la importancia de la recuperación educativa de los aprendizajes y por el efecto sobre la integridad psicológica y hasta con situaciones de salud mental en este grupo”.Al bregar por “el acompañamiento en la recuperación de los niños más pequeños", Brumana hizo hincapié en “la gestión alimentaria y evaluar cuáles son las familias que están quedando fuera de esos servicios”.“Hay un esfuerzo de los gobiernos locales para buscar a estas familias y desde UNICEF Argentina apostamos a que esa búsqueda sea aún más de cerca para llegar a estos niños que están quedando fuera de los servicios y de la protección social”, remarcó.En el encuentro también se encontraban la vicegobernadora Laura Stratta y la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira. Después de la reunión en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, iban a recorrer un centro de desarrollo infantil en Villaguay, se entrevistarán con promotoras y participarán de la mesa local de Primera Infancia.