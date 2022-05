Varisco instó a "no entregar banderas ni los principios del radicalismo"

Tras la consagración, con Lista de Unidad, de Gastón Manes como Presidente y Hernan Rossi (Evolución) como Secretario General en la conducción de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), la Convencional por Entre Ríos, Lucía Varisco, dijo que las resoluciones adoptadas en torno al fortalecimiento del radicalismo y la necesidad imperiosa de llevar radicales como candidatos a presidente de la Nación, a gobernadores y intendentes en todo el país, "fue una clara definición política del máximo Órgano partidario que muestra cuál deberá ser el camino dentro de la coalición de Juntos por el Cambio",Enseguida consideró: "Se enfatizó claramente que la Unión Cívica Radical no será nuevamente furgón de cola, tal como, igualmente lo expresó el presidente del Comité Nacional, Gerardo Morales, recientemente en nuestra provincia, durante el encuentro de Juventud Nacional en Villa Urquiza”.En ese marco Lucía Varisco, expresó su expectativa para que estas definiciones "tan contundentes y llenas de sentimientos y verdades radicales sintetizadas en la frase Unir y Gobernar que tan vehementemente fue interpretada por la Convención, hagan repensar a muchos radicales quienes, por estas horas, olvidando su esencia y en la debilidad de dejarse llevar por cantos de sirenas, abrevan en otras fuentes”.Asimismo, afirmó: "El gran reto de estos momentos es asumir la responsabilidad de la hora y como radicales poner el pecho al desafío de defender los principios, pelear por ellos y no resignarse a entregar los valores, las banderas y la militancia a viejos personajes hoy remozados de su historia para pasar desapercibidos ante la ciudadanía en el temor a ser identificados por sus fechorías”.La convencional Varisco, quien representa a la Juventud Radical, se emocionó cuando, al rendirse tributo a los radicales que ya no están fue recordado su padre, Sergio Varisco, con un estruendoso aplauso de los convencionales presentes. En ese contexto, reflexionó: "Estar participando en este momento en la Convención debatiendo y trabajando para tener más y mejor radicalismo es el mejor homenaje" que podía hacerle a su padre, el dos veces intendente de Paraná, al haberse cumplido justamente el viernes, el primer aniversario de su fallecimiento,Varisco saludó con beneplácito la nominación de la conducción de la Convención y felicitó a Manes y Rossi, de quienes valoró "la dedicación y las convicciones y sus condiciones humanas y políticas".