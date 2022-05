Inicia obra de pavimentación de la ruta 23, entre Pronunciamiento y Villa Elisa

El gobernador Gustavo Bordet estuvo en Pronunciamiento, departamento Uruguay, donde firmó el contrato para el inicio de la obra de pavimentación en la ruta provincial 23, entre Pronunciamiento y Villa Elisa, por casi dos mil millones de pesos.



Además, entregó aportes por casi 12 millones de pesos, y firmó contratos para la construcción de nuevas viviendas para todo el departamento Uruguay a través del programa nacional Casa Propia –Construir Futuro.



En el marco de su visita, el mandatario dejó inauguradas las obras de pavimento urbano de la Diagonal Urquiza, en la intersección de calles 29 de Septiembre y 11 de Abril; y confirmó también que se habilitarán 23 comunas nuevas para este año.



“Es la forma de trabajar que queremos imprimirle en todo este tiempo que nos queda por delante, para ir completando muchas otras acciones de gobierno”, afirmó Bordet al referirse al trabajo conjunto entre Nación, provincia y municipios.



Y agregó: “Esta mecánica de trabajo es la que queremos seguir llevando adelante, y hacerlo con las entidades intermedias que participan activamente en la vida social”. “Este es el compromiso que renovamos”, completó.



En la localidad de Pronunciamiento, departamento Uruguay, el gobernador inauguró este jueves las obras de pavimento urbano de la Diagonal Urquiza, en la intersección de calles 29 de Septiembre y 11 de Abril, entregó aportes y firmó los contratos para dar inicio a la construcción de la obra de pavimento en la ruta provincial N° 23, en el tramo Pronunciamiento – 1° de Mayo – Villa Elisa, y para la iluminación LED en acceso de tránsito pesado de Pronunciamiento.



Durante las actividades Bordet estuvo compañado por la vicegobernadora de la provincia, Laura Stratta; el presidente municipal de Pronunciamiento, Ricardo Sandoval; la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; los ministros de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard; de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo.



La pavimentación de la ruta provincial Nº 23, entre Pronunciamiento y Villa Elisa, fue adjudicada a la empresa constructora Dos Arroyos S.A. por un monto de 1.957 millones de pesos. Comprende el mejoramiento de 25.800 metros que incluyen el desvío del tránsito pesado en las localidades de Pronunciamiento y 1° de Mayo. Los trabajos se construyen con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que afronta la provincia.



En Pronunciamiento, el mandatario comentó que se está comenzado la obra de pavimentación de la ruta 23 en el tramo entre Pronunciamiento y Villa Elisa, que tiene financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. "Es una obra muy importante porque une toda la trama vial de una ruta que mejora el transito vecinal pero fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la producción”, precisó y apuntó que "hoy estamos firmando con la empresa el inicio de esta obra aquí en Pronunciamiento".



En ese orden, subrayó la importancia de la obra de la ruta 23, porque " además, de ser una obra importante, para mi desde lo personal tiene un doble valor".



Mencionó, también que "la provincia, como complementario a la ruta 23, casi todo el desvío del tránsito pesado y la iluminación del mismo" y mencionó que "inauguramos unas cuadras de pavimento que hicimos en un convenio entre provincia y municipio y sin duda comprometiendo más apoyo", sostuvo y recordó que hace poquito "licitaron por Cafesg una obra importante en pavimento para la localidad".



Seguidamente agradeció a todos los vecinos y vecinas por “la paciencia que tuvieron porque este fue un proceso largo que hubo que hacer porque es un crédito que otorga el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto tiene muchos requisitos legales que cumplir".



Por último, resaltó la ventaja de hacer la obra a través BID, porque " de esta manera es que una vez que la obra empieza tiene el financiamiento asegurado hasta que termina y tiene normas de calidad de construcción muy superiores, porque hay exigencias del BID que así lo establecen". Por eso elegimos este camino que a veces es más largo pero es mucho más seguro y sustentable en el tiempo", afirmó. Viviendas Por otra parte, Bordet informó que había comprometido con el intendente Ricardo (Sandoval), para la construcción de viviendas, pero que no había terrenos disponibles, pero que "ahora estamos generando desde la provincia un aporte para la compra del terreno y ya estamos haciendo un compromiso de construcción de 40 viviendas para Pronunciamiento", afirmó. Más comunas Párrafo seguido, el mandatario resaltó la importancia del paso de las juntas de gobierno a comunas, porque "fue trascendente". "No es solamente una cuestión de cambio de estatus jurídico, esto significa recursos que la provincia vuelca para las comunas".



En ese orden, explicó que pasar "de una junta a una comuna significa quintuplicar los ingresos. Son cinco veces más de lo que recibían y con la diferencia que la comuna la administra de manera autárquica" y adelantó que por ese motivo "he dispuesto con la ministra de Gobierno, Rosario Romero, que se habiliten 23 comunas nuevas para este año. Para ir dando cumplimento con lo que establece la Constitución", precisó.



Dijo que la decisión de esta categoría de comunas que es un intermedio entre la junta y el municipio "claramente ha cambiado para bien el funcionamiento". Porque "una junta al no poder generar recursos propios siempre depende del aporte que en la provincia y esto es muy engorroso porque de Paraná acá el dinero viene de coparticipación directo a la comuna y la administran los presidentes de comuna y la aplican como mejor consideran en su localidad", puntualizó.



También estuvieron presentes, los senadores provinciales Horacio Amavet y Maurico Santa Cruz; el presidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), José Lauritto; el escribano Mayor de Gobierno, Alejandro Santana; el titular del IAPV, Marcelo Bisogni; la titular de Vialidad, Alicia Benítez. Sueño hecho realidad Por su parte, el presidente municipal Ricardo Sandoval, agradeció a los presentes, dijo que para él “es un día muy especial porque es un sueño hecho realidad". Tras ello mencionó que "desde muchos años que se viene anhelando este sueño de tener el pavimento, la segunda etapa de pavimento de pronunciamiento a Villa Elisa en sus 24 kilómetros". Es "anhelado por todos y por toda la zona", destacó.



Tras ello, resaltó que "es una ruta estratégicamente muy importante para toda la zona, la región, por la producción que une a dos departamentos, el departamento Uruguay y el departamento Colón donde se van a ver beneficiados en esta obra tan anhelada de hace un tiempo".



Por último destacó y agradeció "el trabajo arduo que ha venido haciendo nuestro gobernador desde hace un tiempo largo". Detalles de los convenios Durante su visita a Pronunciamiento, el gobernador firmó el contrato para la construcción de obra básica y pavimento en ruta provincial Nº 23, en el tramo Pronunciamiento, 1º de Mayo-Villa Elisa (departamento Uruguay) y Colón, adjudicada a la empresa constructora Dos Arroyos, por un monto de 1.957 millones de pesos.



Además, se firmó un convenio para la obra de iluminación del tránsito pesado.



También, firmó el convenio para la pavimentación de calles en Caseros, por 32.509.725 pesos. Para esta obra el gobierno provincial aportará el 70 por ciento del monto total.



Firmó el convenio para la ejecución de la obra Complejo Recreativo Verano de Villa Mantero, por un monto de 19.464.967 pesos, para el cual el gobierno provincial aporta el 100 por ciento del monto para la ejecución de esta obra. Convenios Casa Propia –Construir Futuro El gobierno entrerriano, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), rubricó convenios para la construcción de 324 viviendas en 11 localidades del departamento Uruguay, a ejecutarse con fondos nacionales, en el marco del Programa Casa Propia - Construir Futuro.



El detalle de las localidades y cantidad de viviendas es el siguiente: Concepción del Uruguay, 137 viviendas; Pronunciamiento, 40 viviendas, San Justo 40 viviendas; Villa Mantero, 20 viviendas; Caseros, 16 viviendas, Comuna Tala, 15 viviendas;



Primero de Mayo, 15 viviendas; Rocamora, 11 viviendas, Libaros, 10, San Cipriano, 10 viviendas y Colonia Elía, 10 viviendas.



Se tiene previsto para los próximos días las licitaciones con fondos nacionales de 16 viviendas para Santa Anita y 24 viviendas en Herrera.



Cada unidad habitacional tiene una superficie de 63 m2, está compuesta de 2 dormitorios y la posibilidad de ampliación de otra habitación, comedor- cocina, y baño; además tiene un espacio para cochera y huerta, y contará con un termotanque solar de 180 litros con resistencia eléctrica. Aportes Además, el gobernador entregó aportes por parte del gobierno provincial por casi 12 millones de pesos. En primer lugar para la municipalidad de Pronunciamiento para el cercado del predio de basural municipal por 1,3 millones de pesos; para el club Defensores de Pronunciamiento un aporte correspondiente a la cuarta cuota del Torneo Federal A de fútbol por 800.000 pesos. También la municipalidad de Colonia Elía por 149.999 pesos destinado a gastos de acondicionamiento en el área de la cantina del Club Atlético de Colonia Elía.



Por otra parte, entregó aportes para la comuna de Rocamora por 100.000 pesos para materiales deportivos para la escuela de deportes; y para la Asociación Civil Amigos del Campamento Calá por 150.000 pesos para la adquisición de materiales de construcción. Por último, un aporte a la municipalidad de Villa Elisa, para la ejecución de la obra de pavimento rígido en el barrio Ex Industrias, en la primera etapa, por 9,5 millones de pesos.