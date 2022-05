"Igualar para aprender debería ser consigna en toda América Latina y el Caribe"

El presidente Alberto Fernández encabezó esta mañana, junto al ministro de Educación, Jaime Perczyck, la apertura de la III Reunión Regional de Ministras y Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina, cuyo objetivo central es favorecer la cooperación regional en esa materia."La educación es un servicio público que debe garantizar el Estado, porque no son iguales las condiciones para aprender en sociedades tan desequilibradas como las que nosotros tenemos", destacó el mandatario desde el salón Libertador donde estuvo acompañado por la embajadora argentina ante la UNESCO, Marcela Losardo."Igualar para aprender debería ser una consigna para toda América Latina y el Caribe", refirió el mandatario y explicó: "Así es fácil entender el rol del Estado en esa materia porque para promover las mejores inteligencias no podemos dejar esto en manos del mercado. Hace falta un Estado presente que equilibre cuando los desequilibrios sociales aparecen".En esa línea, agregó: "En América Latina lo primero que tenemos que hacer es desarrollar la educación, la ciencia y la tecnología para tener sociedades capaces de integrarse en un mundo globalizado que compite por el conocimiento"."Nosotros, sudamericanos y caribeños, vivimos en el continente más desigual del mundo donde la brecha entre ricos y pobres es mayor. Esa distancia entre ricos y pobres se patentizó trágicamente en la pandemia", añadió.El Presidente insistió en que "la educación pública debe ser una causa rectora de todos los gobiernos de América Latina, porque la otra realidad de este tiempo es que las sociedades más ricas no son las que tienen gas, petróleo, litio, oro, soja, trigo, maíz, sino que son las que han desarrollado el conocimiento, la ciencia ya la tecnología".Sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en el ámbito educativo, el Presidente subrayó que "fue un tiempo inigualable, signado por la tristeza, el dolor, la pena, la enfermedad y la muerte en el que el mundo se conmovió por la pérdida de seis millones de vidas", y reflexionó: "La pandemia dejó al descubierto que no hay criterios de igualdad en el mundo, ¿cuánto tiempo más el sur va a seguir soportando esa realidad, va a seguir siendo testigo vacío de una realidad de la que no es parte?"."Yo me pregunto si en verdad no deberíamos unir voces para decirle al norte paren, es nuestro continente", dijo el Presidente."Tenemos un país que lleva seis décadas bloqueado económicamente y sobrevive como puede. Tendríamos que estar muy avergonzados de que eso pase en nuestro continente. En nuestro continente un país hace cinco años está bloqueado por una disputa política y en plena pandemia lo bloquearon cuando la solidaridad era más necesaria que nunca. ¿Cuánto tiempo más vamos a mirar esto como si esto no nos pasar?", finalizó el mandatario.Al tomar la palabra, el ministro Perczyk definió que "el sostenimiento y la reparación del daño que ha generado la pandemia en nuestro país es un impulso para América Latina" y una búsqueda por "construir y desarrollar un camino para toda la región en unidad", al tiempo que refirió: "Nos reunimos porque la educación es un derecho humano universal, un bien público y social, y una responsabilidad indelegable de los estados".Participaron también del encuentro la ministra de Educación de Colombia, María Victoria Angulo González; y la subdirectora General de Educación de la UNESCO, Stefanía Giannini. Además, se transmitió un mensaje de la presidenta de la República Democrática Federal de Etiopía, Sahle-Work Zewde, que subrayó que la crisis internacional provocada por la pandemia "redefinió los vínculos entre todos y con el mundo", en tanto que "la educación" confirmó que es "el camino más seguro para la justicia y la sostenibilidad".

En tanto, la subdirectora General de Educación de la UNESCO agradeció la participación del jefe de Estado en la actividad, sobre la que precisó: "Su presencia aquí envía un mensaje muy fuerte e importante sobre su compromiso con la educación como motor de inclusión, crecimiento y desarrollo sostenible".La III Reunión Regional de Ministras y Ministros de Educación de América Latina y el Caribe es coorganizada por la Oficina Regional de Educación de la UNESCO, y tiene como objetivo garantizar el seguimiento y la consecución del cuarto objetivo de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, centrado en asegurar "una educación inclusiva, equitativa y de calidad", y "promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todas las personas".Durante el encuentro, que además ofrece un ámbito propicio para la consolidación de una agenda de cooperación entre naciones, se pondrá en consideración una propuesta de fortalecimiento del mecanismo de coordinación educativa regional, incorporada a la Hoja de Ruta para la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 – Agenda de Educación 2030 para el período 2022-2025.El encuentro, que se extenderá hasta mañana, da cumplimiento además a los compromisos asumidos por las máximas autoridades educativas de la región durante la anterior Reunión de Ministras y Ministros, que se realizó en Cochabamba, Bolivia, en 2018.