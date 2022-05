“Compra colaborativa”: una opción para expropiar los terrenos frente al Patito

Paraná La Asamblea del Parque Urquiza y concejales formarán una mesa de trabajo

Paraná Buscan declarar de uso público los terrenos lindantes al Patito Siriri

A mediados de 2022, el bloque de concejales del Frente Creer en el Concejo Deliberante de Paraná presentó un proyecto de ordenanza que impulsó la expropiación de un sector del Parque Urquiza, ubicado frente al Parque Infantil Patito Sirirí, cuyos dueños habían expresado su interés en lotearlos.Al respecto, la concejal del Bloque Frente Justicialista CREER, Lusina Minni, explicó que:“Para un municipio es imposible hacer frente a este importe de manera solitaria, es por ello que el informe plantea diversos instrumentos que el Estado tiene para hacerlo de manera colaborativa, caso contrario debería dialogar con la provincia para consultar si hay fondos para comprar estos terrenos”.En Este sentido, amplió que en el informe se plantea la posibilidad de una especie de compra conjunta entre Estado y particulares. “El Estado municipal se haría cargo de un porcentaje de la compra y el otro porcentaje lo costearían los vecinos lindantes a la zona, sabemos que no es el método más agradable para los vecinos pero es una de las opciones”, dijo Minni.“Todos queremos que se declare de utilidad pública pero el tema es de donde sacamos los fondos”, argumentó.Al finalizar, detalló que en el caso que no se logre la expropiación el dueño de los terrenos deberá cumplimentar una serie de requisitos para poder construir. “El privado en cualquier lugar de la ciudad, previo instruir debe tener una aprobación del Ejecutivo Municipal, estas tierras deben tener un estudio de suelo y demás para granizar estabilidad”, cerró.Ese documento confirma los “derechos reales” de Guillermo Pinto y José María Armándola sobre esas fracciones en base a un. También se tasaron los terrenos y, se lee en el informe al que accedió el portal. Sobre su adquisición se propone no sea el “Estado en soledad” quien desembolse la cuantiosa suma de dinero. Se plantea de forma “ineludible” repartir la carga con “la captación de plusvalías sobre los beneficiarios directos de la intervención” estatal.

Informe Federik - Patito Si... by ERA Verde