Bordet valoró “la gesta del 25 de Mayo” y la actualidad de nuestros próceres

El gobernador Gustavo Bordet participó de los actos en conmemoración del 212° aniversario de la Revolución de Mayo. Llamó a valorar “la gesta patriótica del 25 de mayo” y sostuvo que la mejor manera de honrar la patria es “hacer nuestro trabajo con honestidad, tolerancia y respeto”.El mandatario provincial instó a “valorar aquellas gestas que los patriotas de mayo llevaron adelante en momentos complejos”, y sostuvo que en aquella fecha histórica, sus protagonistas “tuvieron la templanza para tomar decisiones y constituirnos como Nación, como patria”.“Quienes tenemos responsabilidades de gobierno tenemos que poner esto en superficie además honrarlo, y la mejor manera de hacerlo es trabajando todos los días, hacer nuestro trabajo con honestidad, con tolerancia, con respeto, con disenso, pero también teniendo en cuenta las grandes metas, como lograr el desarrollo económico y humano de nuestro pueblo. Tener un país que nos incluya absolutamente a todos”, ratificó.Apuntó, que “es muy importante que en estos días en los que conmemoramos el nacimiento de nuestra Patria, fechas tan caras a los sentimientos, podamos expresarlo de esta manera y hacerlo con la normalidad”. Además, subrayó el hecho de poder realizar los actos conmemorativos de manera presencial: “nos anima y nos alienta a poder seguir trabajando por la unión de todos los argentinos, y fundamentalmente por la unión de los entrerrianos y las entrerrianas”.En esa línea, explicó que el “25 de mayo recordamos la gesta heroica y patriótica de aquellos próceres que tomaron la decisión de erigirnos en un pueblo, ser una Nación”, y recordó que aquel camino condujo al “9 de julio en Tucumán en 1816, donde se proclamó la independencia”. También sostuvo que aquel proceso de organización nacional culminó “con la presidencia del general Urquiza, insignia entrerriana, en 1853”.“En los tiempos que nos toca vivir, esa unión nacional nos reclama el espíritu necesario para zanjar nuestras diferencias y comprometernos con la creación de empleo, superar la pobreza que sufren muchas familias, e incluir socialmente a los argentinos y argentinas, entrerrianos y entrerrianas. Ese tiene que ser nuestro cometido en nuestra fecha patria”, subrayó.En ese marco, llamó a “retomar con fuerza esa agenda y trabajar detrás de los objetivos que son comunes a todos, que no pueden dividirnos como sociedad ni a las fuerzas políticas. Debemos avanzar en una Entre Ríos con desarrollo, progreso, paz, armonía, para que todas las familias entrerrianas logren materializar esos deseos”.“No todos pensamos igual, pensamos diferentes, por eso hay partidos políticos que tenemos posicionamientos que son distintos y discutimos acaloradamente para defender nuestras posiciones. Pero hay determinados ejes, o acciones de gobierno, que deben sostenerse, deben mantenerse independientemente de quien gobierne”, aclaró.En esa línea subrayó que “hay cosas sobre las que no podemos estar discutiendo permanentemente, no se puede estar fundando y refundando cuando cambia la gestión porque hacen al desarrollo al que tienen que apuntar las políticas sociales”. “Como se decía en la homilía: son políticas públicas que deben sostenerse porque. Eso es lo que nos asegura crecimiento, empleo e inclusión social”, continuó.Por su parte, el Intendente de Paraná Adán Bahl afirmó: “Son fechas muy importantes que, como sociedad nos brindan no sólo la oportunidad de honrar a los hombres y mujeres que lucharon por la soberanía de nuestra Patria, sino también la posibilidad de reflexionar sobre la dirección hacia donde queremos encaminarnos como país”.“Los valores de aquellos hombres y mujeres todavía siguen vivos en nuestra sociedad. Y son precisamente esos valores los que necesitamos para seguir transformando la ciudad, la provincia y el país en un lugar más justo, en el que todos tengamos futuro”.