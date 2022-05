Bordet: “Hoy Entre Ríos tiene un horizonte para poder seguir avanzando”

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

El gobernador Gustavo Bordet participó este martes de la apertura del panel Argentina y Uruguay: el impacto de sus políticas públicas, que se desarrolló en el marco de la jornada Protagonistas de la nueva Entre Ríos, que organizó el distrito 7 Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina y se llevó a cabo en el Centro Provincial de Convenciones en la capital entrerriana.



Destacó que Entre Ríos "es una provincia que está compuesta por 19 cadenas de valor que es donde se segmenta justamente nuestro sistema productivo". Y valoró que desde "nuestra gestión conocemos y reconocemos la tarea que el campo entrerriano aporta a nuestro producto bruto, 18 por ciento del producto bruto de la provincia está representado por la actividad agropecuaria".



Acompañaron en la jornada al gobernador la vice gobernadora, Laura Stratta; el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; el intendente de la municipalidad de Paraná Adán Humberto Bahl; el director del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina, Juan Diego Etchevehere; y el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo.



Estamos acá para trabajar desde el conjunto", afirmó Bordet en la ocasión y agregó que "estamos para aportar desde el lugar que nos toca como Estado en apoyo para el sector privado y el que ustedes representan".



Reconoció la importancia que ha tenido "la iniciativa, la inventiva y el emprendimiento que ha tenido el campo en Entre Ríos", en ese sentido, "nosotros contribuimos por otro lado con distintos incentivos para poder generar inversiones y crecimiento", dijo e hizo mención en ese sentido a las "distintas líneas de crédito que hemos implementado y que tienen un subsidio de tasa importante del gobierno de la provincia".



“Si tomamos todas las líneas de créditos que están disponibles en la provincia Entre Ríos tanto para el sector agropecuario como para el sector industrial, la provincia estaría subsidiando alrededor de 3.100 millones de pesos en susidios de tasas me refiero, y esto está disponible y lo podemos llevar adelante", apuntó.



Entonces, valoró que la relevancia está en que "este subsidio de tasas que se da y que estos créditos están orientados a lo que hoy nos están pidiendo el campo y los industriales, que es generar más inversión".



"Conozco profundamente el sector", aseguró Bordet, y contó que su abuelo era pequeño productor ganadero, "aprendí y sé positivamente de qué madera están hechos nuestros productores, por eso siempre he tenido profundo respeto, incluso en momentos de grandes desencuentros".



“Hoy Entre Ríos tiene una senda de crecimiento, un horizonte de poder seguir avanzando a pesar de múltiples dificultades, algunas por factores exógenos o endógenos", destacó.



E insistió: “Hoy la provincia de Entre Ríos se encuentra en una situación financiera ordenada, previsible, con cuentas que tienen equilibrio fiscal y que nos permite planificar, por eso hemos podido desarrollar inversiones”.



“También al tener ordenada nuestra provincia, hemos podido lograr el año pasado un fondeo del Fogaer, que es el Fondo de Garantías de la provincia de Entre Ríos, que está compuesto mayoritariamente por representantes del Estado provincial pero también por representantes del sector privado, 700 millones de pesos hemos fondeado y tenemos previsto continuar este fondeo para garantizar los créditos para todas aquellas líneas que quizás no tengan acceso a poder tener una garantía real o prendaria”, detalló.



Asimismo, comentó que este año también se está poniendo nuevamente en marcha en Entre Ríos el Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), "todo esto podemos hacerlo porque hay una provincia que tiene sus cuentas públicas saneadas".



En tanto, indicó que "en materia impositiva comparto la preocupación que siempre han sostenido desde el sector que ustedes representan en poder bajar impuestos al campo, la actividad primaria y también a los sectores industriales, en ese sentido hemos comenzado a transitarlo, hoy en el campo entrerriano, el 97 por ciento de los productores no paga Ingresos Brutos, está exento, no lo alcanzan los topes”.



Y por otro lado, “sostener la derogación de impuestos que eran distorsivos como el de la Ley 4035 que este año ha sido derogada en su totalidad y era una carga sobre la masa salarial que encarecía el costo laboral”, completó.



Referente al Impuesto Inmobiliario Rural, indicó: “Absolutamente en estos seis años de gestión siempre las actualizaciones fueron por debajo de los niveles inflacionarios. Nunca los superamos. Independientemente que hubo años de mayor productividad o años donde los commodities estaban más altos, pero todo esto sabemos que es estacional porque a veces se compensa. Tomamos como variable la inflación y nunca llevamos el impuesto inmobiliario rural más allá de los límites inflacionarios", sostuvo.



Participaron, también, legisladores nacionales y provinciales; el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, el presidente de Confederaciones Rurales Argentina; el presidente de la Federación Agraria Argentina, representantes de Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (Coninagro) y Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer). Participó de manera virtual el ministro de agricultura de la República Oriental de Uruguay, Fernando Matos. Además, empresarios, dirigentes sociales y disertantes.



Desarrollo



El mandatario sostuvo que "entendemos la importancia que el sector tiene para el desarrollo de nuestra provincia”, tanto económico como social y humano “que implica la actividad productiva en Entre Ríos". Apuntó que desde su gestión "hemos trabajado desde el primer momento para ir logrando generar primero políticas que generen consensos, políticas que puedan generar entendimientos".



Subrayó: "No entendemos ni concebimos la política como el desencuentro y como el agravio. La política es una actividad noble que la realizamos hombres y mujeres a cotidiano, y para honrar justamente esa nobleza hay que trabajar sobre bases que generen consensos y acuerdos que nos permitan desarrollar objetivos que sin lugar a dudas son comunes".



Además, Bordet hizo una reseña del desarrollo durante su gobierno entre 2016 y 2023, y más adelante apuntó que luego, "vendrán quienes hagan las cosas mejores, quienes nos superen, quienes puedan construir esta Entre Ríos de futuro que es un poco el sentido que tiene esta jornada".



Precisó que desde la gestión se trabajó "sobre como generamos mayor competitividad en nuestro sistema de producción y para eso fuimos a poner en funcionamiento el sistema portuario y de las dos hidrovías que circundan a nuestra provincia, dos de los ríos más caudalosos de América y porque no del mundo. Donde no teníamos puertos habilitados, hoy contamos con tres puertos de ultramar habilitados". Añadió que ayer se firmó el contrato para dragar el puerto de Diamante y hay puertos barcaceros que se complementan.



"Trabajamos en aspectos que mejoren las condiciones estructurales, y lo hemos hecho trabajando con gobiernos con los cuales no compartimos el mismo signo político y trabajamos cuatro años. Eso no fue un obstáculo para que no superemos diferencias, que las teníamos y las tenemos, para ir por encima y pensar en la provincia de Entre Ríos. Pudimos hacerlo, por eso también entiendo que podemos hacerlo en este tiempo de la misma manera. Poder generar políticas públicas para ir por lo que nos falta”, afirmó.



Importancia del encuentro



Bordet subrayó la importancia del encuentro porque "aporta mucho", y destacó que el “pensamiento crítico”, genera “los debates y las discusiones sirven para tomar mejores decisiones y también, para construir políticas públicas”. “Creo que este es el camino y las bases para un Entre Ríos de futuro”, aseguró y agregó: “Una Entre Ríos de futuro que más allá de las diferencias, que todos tenemos porque si no, no tendríamos partidos políticos diferentes, oficialismo, oposición, posiciones a fases encontradas y esto es muy lógico que ocurra y es saludable que ocurra en una república donde se respetan las instituciones y se respetan la división de poderes como es en Entre Ríos", indicó.



Seguidamente, resaltó que "es importante aportar al pensamiento crítico, tener jornadas de debate donde podamos analizar, decir, exponer nuestras posiciones" y opinó que si bien muchos quizás "no están de acuerdo con alguna observación que puedo hacer y me parece que es totalmente lógico porque así se construyen las sociedades”. Tras ello, opinó: "Nosotros podemos tener diferencias, podemos pensar distinto lo que no podemos hacer es dejar de construir políticas públicas, tres cuatro, cinco ejes que sean claves sobre los cuales no tengamos que estar fundando y refundando cada vez que cambie un gobierno".



Párrafo seguido, recordó su misión a Israel, y comentó que una de las cosas conseguidas "fue ampliar el cupo para exportación de carne kosher que va con destino a Israel", que aquí se exporta desde el frigorífico de Oro Verde.



Además, refirió que ese país es un Estado nuevo de 74 años y dijo que las discusiones políticas en el Parlamento son tremendas pero que hay políticas públicas sobre las que nadie discute. "Creo que la Entre Ríos del futuro tiene que tener esa impronta", indicó.



"Si tenemos una política portuaria continuémosla, si tenemos una política que tienda a ir buscando el descenso de impuesto continuémosla, si tenemos una política para buscar incentivos a la producción para sumar más capital de trabajo, para sumar más inversiones continuemos por eso camino", resaltó y agregó: "Estas son las cosas que no es tan difícil ponerse de acuerdo y en esto tenemos que hacerlo. Pero también, es no menos cierto que en una Entre Ríos del Futuro, en una Entre Ríos que viene tenemos también, que pensar hacía más allá de nuestras fronteras", completó.



Finalmente celebró “que podamos trabajar integrados en estas jornadas con conocer lo que están pensando y que lo que está pasando en la hermana república del Uruguay", dijo y agregó que en “la Argentina y en nuestra provincia de Entre Ríos”.



Entonces, valoró que “el futuro pasa por tener una matriz educativa que asegure en ciencia y técnica, que en nuestras universidades y escuelas agrotécnicas de todo el territorio puedan ir generando las capacitaciones necesarias para mantener la ruralidad que es tan importante y aún existe en nuestra provincia y que fundamentalmente en una Entre Ríos de Futuro para una construcción sustentable, armónica e inclusiva en el futuro necesitamos de diálogo, de tolerancia y de respeto. Ese es el compromiso que voy a tener hasta el último día en mi gestión”, finalizó.