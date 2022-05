Fernández: "Tenemos todo lo que el mundo reclama hoy en materia energética"

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que la Argentina tiene "una oportunidad única" para desarrollar su potencial energético y advirtió que si es desaprovechada "no tendremos perdón", en alusión a las posibilidades abiertas en materia de producción, desarrollo regional, equilibrio fiscal y exportaciones.



"Tenemos todo lo que el mundo reclama hoy en materia energética", manifestó el jefe de Estado al disertar en un acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, junto a los ministros de Economía, Martín Guzmán; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y el secretario de Energía, Darío Martínez.



En el acto, se anunció la creación de una serie de registros para facilitarle al sector hidrocarburífero el acceso al mercado de divisas, a condición de un aumento de su producción respecto de los niveles de 2021.



El primer mandatario señaló que la Argentina tiene "una oportunidad única de futuro", tanto en hidrocarburos como en "hidrógeno verde y azul, de los que el mundo está demandante", así como litio y cobre, y alertó que "si la dejamos pasar, no tendremos perdón".



Fernández resaltó que "los 15 años que vienen son de una gran oportunidad de desarrollo", y señaló que el impulso a la producción de petróleo y gas redundará en una mejora de la balanza comercial, un alivio en materia fiscal por la reducción de subsidios a la energía y un impulso al desarrollo económico en diferentes regiones del país.



"La Argentina tiene una formidable oportunidad, el mundo que va a amanecer cuando esta guerra termine (en alusión a la invasión de Rusia en Ucrania) va a demandar alimentos, no solo granos, y nosotros los vamos a poder producir, industrializarlos y exportarlos", enfatizó el jefe de Estado.



Pero también remarcó que "el mundo hoy reclama más que nada gas, la energía de transición entre la energía fósil y las limpias o renovables" y al respecto indicó que "la Argentina es una fuente de gas enorme, con un potencial de exportación inmenso".



Luego de su gira por España, Francia y Alemania, el presidente puso de relieve el interés de los gobiernos de esos países en contar con la Argentina como proveedora de gas natural, por lo que recomendó "poner atención en la planta de licuefacción" que permita su traslado por vía marítima "para ponerla en funcionamiento cuanto antes".



"Vamos a mandar al Congreso una ley que establezca en qué condiciones promovemos la creación de esas plantas, para que todos tengan certeza de cómo será el futuro en sus inversiones", planteó el Presidente.



Fernández agradeció a las empresas del sector de hidrocarburos que "acepten el desafío" y ante eventuales reclamos por el tratamiento diferenciado en cuanto al acceso de divisas, advirtió que "primero tienen que traer los dólares y podrán disponer de un pedacito de esos dólares que traigan".



"Los agoreros decían que la Argentina iba camino a un colapso energético, pero YPF y el resto de los productores no paran de crecer", señaló, además de destacar que gracias al plan Gas "hoy ahorramos US$ 6.000 millones en gas que antes teníamos que importar. "Resolverá cuellos de botella" El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que el Régimen de Acceso a Divisas para Producción Incremental de Hidrocarburos apunta a "resolver limitantes y cuellos de botella" derivados de los problemas de la Argentina en el sector externo.



Así lo expresó en el anuncio formulado en un acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada de un nuevo régimen que busca incentivar el aumento de la producción de petróleo y gas flexibilizando el acceso al mercado cambiario a las empresas del sector.



De esta forma, se espera que, con la facilitación del acceso a divisas, las empresas productoras de petróleo y gas tengan garantizado "el acceso a equipos especiales, para que puedan contar con los elementos que se necesitan para producir", con el propósito de "generar mayor valor agregado con crecimiento federal".



Guzmán anunció la medida junto al presidente Alberto Fernández, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; y el secretario de Energía, Darío Martínez.



Guzmán destacó que la puesta en marcha de los regímenes anunciados permitirá "generar un mayor flujo de divisas, para que haya más dólares y poder crear más trabajo".



Además, destacó la "oportunidad histórica" que se abre con "el rol transformacional de la energía".



En ese sentido, indicó que el país podrá contar con "condiciones de mayor competitividad en toda la estructura productiva", en tanto los sectores demandantes de divisas tendrán "la capacidad de generar más trabajo" y, desde el punto de vista macroeconómico, se logrará "una mayor estabilidad cambiaria y reducir los subsidios, lo que nos fortalecerá en lo fiscal y hará más fuerte al Estado para apuntalar la recuperación económica".



Al respecto, sostuvo que se avecina una "redefinición de la globalización", en la que la Argentina puede pasar a ser uno de los principales proveedores a escala internacional.



Por su parte, Martínez señaló que el gasoducto Néstor Kirchner será "la obra de infraestructura más importante de los últimos 40 años", y resaltó el crecimiento de la producción de petróleo, gas, biocombustibles y energías renovables, que confirman que "este es el camino correcto".



Por último, Pesce señaló que con el sector energético "tenemos la solución en nuestras manos" a partir del "incremento de las exportaciones y la sustitución de importaciones".