Trabajadores de Cultura volvieron a reclamar por un adicional

Trabajadores de distintas áreas de la Secretaría de Cultura de la provincia vienen realizando manifestaciones y protestas en reclamo de un adicional, porque son “el sector más rezagado de la administración pública provincial”, explicó el secretario de Prensa de ATE, Julio Luján.



Este miércoles concurrieron a Casa de Gobierno para entregar un petitorio al Secretario General de la Gobernación, Franco Ferrari, de quien depende la Secretaría que encabeza Francisca D’Agostino.



El documento lleva la firma de “todos los trabajadores de Cultura”, apuntó Luján. Y añadió: “El petitorio es claro. Lo que pedimos es un adicional, porque somos el sector más rezagado de la administración pública de la provincia”. Señaló que actualmente no reciben ningún adicional, por lo tanto “un compañero con 20 años de antigüedad no llega a 70 mil pesos” de salario, mientras que “se termina jubilando con más de 30 años y un sueldo de 80 mil”.



En el mismo sentido reclaman “que se reconozcan los horarios discontinuos que tiene Cultura”, expuso Luján. “Los compañeros trabajan a la mañana, a la noche, a la madrugada. Aparte a la madrugada no hay transporte público y tienen un gasto extra por ese tema. Queremos que se reconozca eso a través de un adicional en el salario”, subrayó.



Otro de los puntos que exigen es “que los compañeros contratados de obra cobren su sueldo los primeros cinco días de cada mes”. Al respecto comentó: “Hoy hay compañeros que todavía no percibieron abril, es decir que llevan más de 20 días de retraso”.



El tercer punto del petitorio se relaciona “con lo acordado en el instructivo de pase a planta que se firmó el año pasado”, indicó el dirigente de ATE. Explicó que “cuando pasan trabajadores a planta permanente, se liberan cargos de contrato de servicio. Entonces queremos que se genere el corrimiento de compañeros que actualmente tienen contrato de obra, a servicio”.



Si bien Ferrari no estaba presente en Casa de Gobierno, “sus secretarios se comunicaron con él y confirmó que nos recibirá en el transcurso de la mañana del miércoles de la semana que viene”, informó Luján.



Aseguró que a ese encuentro concurrirán “no sólo los integrantes de la comisión directiva de ATE y los delegados de cada una de las reparticiones que dependen de Cultura”, sino también “todos los trabajadores, como hoy, que éramos más de 70”. El objetivo es “acompañar a quienes ingresen a la reunión” con el funcionario.



A la salida de ese encuentro harán una nueva asamblea para evaluar la respuesta a los reclamos y, en caso de considerarla negativa, “se definirán los pasos a seguir”, anticipó Luján.



Por último, Luján comentó que actualmente ATE “cuenta con delegados en el 70% de las reparticiones de Cultura”, y adelantó que en los próximos días el sindicato organizará las elecciones de delegados en las reparticiones restantes, para que los trabajadores de todas las áreas cuenten con representación gremial. (APF)