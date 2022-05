“No al FMI”: organizaciones políticas y sociales protestaron en Paraná

Trabajadores nucleados en ATE, CTA y CCC, además de integrantes de movimientos sociales, se manifestaron este martes en Plaza 1º de Mayo, en Paraná, en el marco de la movilización que se realiza a nivel nacional en repudio de la auditoría que realiza el FMI en el país y para exigirle al Gobierno nacional medidas más efectivas contra la inflación, entre otros reclamos.“Fuertemente le decimos NO al Fondo Monetario Internacional porque lo único que trae a nuestro país es hambre y miseria, y no tiene que estar más en nuestro país porque es el que garantiza que sigamos cayendo en la pobreza, en la indigencia y cada vez tengamos menos equidad”, comunicó ael secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes.Según fundamentó, en la concentración se sintió “el descontento de las organizaciones que le decimos NO al FMI en nuestro país”.“Necesitamos movilizaciones populares en todo el país para modificar el rumbo que está llevando nuestro Presidente, quien tiene que entender que el FMI solo trae más hambre y más angustia, porque lo que se firmó es que co-gobierne en nuestro país”, insistió Muntes. Y agregó: “Macri es el responsable y que a la deuda la pague los que la fugaron, los que se siguen haciendo millonario a costillas del pueblo, y en esta movilización quedará reflejado que hay un pueblo que seguirá resistiendo”.“Le decimos NO al FMI, que se investigue la deuda que es ilegítima y fraudulenta, la que ha trajo más desocupación, más necesidades y, entre la pandemia y los cuatro años que se sufrieron con Macri, se profundizó; los compañeros de las barriadas fueron los que más lo sufrieron, los programas sociales son más, pero siguen siendo insuficientes, el trabajo se reactiva a paso muy lento” completó Silvia García por la CCC Entre Ríos.“Tenemos compañeros que todavía no accedieron a un programa social, el gobierno dio ayudas, pero no alcanzan porque todos los días aumentan por la inflación; y la canasta de alimentos es inalcanzable para muchas familias así cobren la Asignación, la Tarjeta Alimentar y algún otro programa social”, apuntó.“Es una vergüenza decir que con 46.000 pesos se puede vivir, siendo que el INDEC informa que se necesitan 97.000 pesos para no ser pobre y no estamos dispuestos a naturalizar la pobreza”, remató Muntes.