Marcó del Pont: "No debemos resignar facultades en soberanía monetaria"

Política Presentaron los nuevos billetes que recuperan imágenes de próceres y heroínas

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, aseguró que, para que la moneda nacional vuelva a ser reserva fuerte de valor, "no debemos resignar facultades en términos de soberanía monetaria sino todo lo contrario" y consideró fundamental contar con "un Banco Central (BCRA) con capacidad para desplegar sus facultades".Al intervenir en la presentación de una nueva serie de billetes con imágenes de próceres y heroínas que reemplazarán a las actuales ilustraciones de animales, en un acto en Casa de Gobierno encabezado por el presidente Alberto Fernández, la funcionaria recordó: "Hace 10 años modificamos la carta orgánica del BCRA y le devolvimos sus capacidades plenas y soberanas: se volvió a involucrar en los problemas del desarrollo, de la inclusión, del crecimiento, del trabajo, del empleo".En ese sentido, se preguntó "¿cómo hubiera sido la pandemia si no hubiésemos tenido un Banco Central en condiciones de financiar con sus recursos las políticas anticíclicas (implementadas)?"."En 2019 se intentó hacer una contrarreforma para volver a amputarle las facultades al BCRA", recordó Marcó del Pont, y afirmó que "cambiar próceres por animales se vinculaba con una concepción neoliberal, que es el verdadero obstáculo a la Nación desarrollada que queremos construir"."Necesitamos que la moneda nuestra vuelva a ser reserva de valor y avanzar en la desdolarización, en este bimonetarismo que tanto nos condiciona. No debemos resignar facultades en términos de soberanía monetaria sino todo lo contrario", concluyó.