Fabián Rogel: "Tenemos preparación para decir qué necesita la provincia"

Fabián Rogel estuvo en el programa, de, y aseguró que “en 40 años de política lo que he intentado hacer es que a uno lo palpen de ideas, sobre todo en estos últimos años donde la política se ha convertido en una selfie. Pareciera ser que lo importante no es quién está, qué es lo que digo o pretendo hacer por el país o la ciudad, sino la selfie”.Confirmó que empezó a caminar las calles “como candidato a gobernador y, además, hemos hecho un recorrido importante en plena campaña general, mientras se discutían las candidaturas a diputado nacional. Hicimos un libro para levantar la bandera radical en esa construcción. Hemos comenzado a hablar de la necesidad de que el radicalismo tenga una propuesta política para enriquecernos, porque creemos que tenemos una preparación interesante para decir qué es lo que le pasa a esta provincia”.“Hay una agenda de temas concretos de los que hay que empezar a hablar y creo que puedo hacer un aporte importante como candidato a gobernador de esta provincia. Tenemos un grupo político provincial muy grande, Alternativa Radical, y queremos aportar y enriquecer el debate. Iremos dentro de Juntos, como radicales”, dijo.Asimismo, comentó que “soy convencional constituyente nacional del radicalismo. Hace dos años que no se reúne el organismo, lo hará el viernes. Ese organismo debate si seguimos con Juntos, cómo va a ser esto, vamos a dar una discusión de cómo el radicalismo debe ponerse de pie. Con una PASO o como sea, el radicalismo debe estar nuevamente de pie. Es un partido que tiene más de 100 años y no tuvimos un candidato a presidente ni a vicepresidente”.“Debe haber una fórmula radical para competir en las PASO o que haya un candidato a presidente de un partido y el vice de otra, y viceversa”, agregó.Junto a su equipo, este lunes recorrió la Seccional 7ª. Al respecto, manifestó que “observo tristeza, desesperanza, apatía. El radicalismo tiene que ponerse de pie. El PRO tendrá que hacer su análisis como cuando fuimos gobierno. Lo que no podemos hacer con esta crisis de la política es agregar más cosas para destruir la política”.Comentó que “no tengo vivienda, nunca pisé Tribunales, reformé la Constitución, tengo más de 56 proyectos de ley de los grandes temas nacionales, estoy en condiciones de dar un debate sobre las grandes cosas que le faltan a esta provincia. No me merezco, al igual que muchas personas honradas y humildes de esta ciudad, de esta provincia, que hacen política honesta, que una persona como Milei venga a calificarnos de casta”.“La gente se siente mal, angustiada, poco representada. Ver hambre y necesidad en un país tan rico me da vergüenza como dirigente político”, señaló.Opinó sobre la Justicia y manifestó que “no practico la lógica de `la Justicia no es buena cuando falla y me beneficia a mí y es mala cuando no lo hace´. Hay división de poderes, hay que respetar. La Justicia tiene que mejorar cosas y a veces sentarse en el banquillo de los acusados. Hay mecanismos que tienen que funcionar”.“Seguiré con recorridas en Gualeguaychú, Uruguay e Islas”, finalizó.